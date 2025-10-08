Click acá para ir directamente al contenido
Reducir plazos no basta

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de octubre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El Gobierno promulgó recientemente la Ley de Permisos Sectoriales, con la promesa de reducir en un 30% los tiempos de tramitación. Es un avance positivo, aunque insuficiente si no se resuelven los cuellos de botella que persisten en etapas críticas de la permisología, como la evaluación ambiental, las autorizaciones de las Direcciones de Obras Municipales o las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros.

Como director de una empresa proveedora de la minería, puedo dar fe de que la burocracia no impacta únicamente a los titulares de grandes proyectos, sino también a miles de compañías que conformamos la cadena de valor en torno a esos sectores productivos. Cada retraso significa menos empleo, menos innovación y menos oportunidades de desarrollo para comunidades enteras. Por ello, es indispensable que quienes aspiran a liderar el país en los próximos años se comprometan de manera decidida a resolver la permisología.

No se trata de flexibilizar estándares, sino de contar con un sistema moderno, predecible y eficiente. Así será posible liberar las fuerzas de inversión y crecimiento que el país tanto necesita.

Maurizio Pancorvo

Director de Tecfluid

