Regulación de la IA

Señor Director:

Jorge Atton, en su columna publicada el 27 de noviembre, advierte con razón que el riesgo no está en regular la inteligencia artificial (IA), sino en hacerlo tarde o de manera excesivamente rígida. Coincido plenamente: Chile necesita un marco ágil y adaptativo. Pero el desafío no se limita al diseño de una ley de IA. Sin una legislación de propiedad intelectual moderna, toda estrategia digital nacerá incompleta.

Hoy, entrenar modelos de IA implica copiar y analizar grandes volúmenes de obras protegidas, algo que en Chile no cuenta con un sustento legal. A diferencia de los países que se citan en la columna, nuestro país carece de una excepción que permita la minería de textos y datos (TDM), una herramienta esencial para desarrollar IA de manera legítima. Sin ella, incluso los proyectos públicos y universitarios operan sobre terreno incierto.

Mientras discutimos cómo regular los algoritmos, seguimos sin actualizar la ley que define qué se puede hacer con los datos y las obras que los alimentan. No modernizar la ley de propiedad intelectual es condenar a la innovación a la informalidad. Si Chile aspira a liderar en IA, debe hacerlo con reglas del siglo XXI, no con leyes pensadas para la era del papel.

Maximiliano Santa Cruz S.

Socio de Santa Cruz IP y Exdirector INAPI