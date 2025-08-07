Click acá para ir directamente al contenido
Regular sin apagar

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Señor Director:

Un sector que proyecta crecer sobre el 30%, que el año pasado alcanzó ventas por US$ 755 millones y emplea a más de 14 mil personas, sin duda debería convocar el interés de muchos actores.

La inteligencia artificial (IA) es hoy una de las mayores oportunidades para el desarrollo de Chile y todos somos responsables de no ponerla en riesgo. Estar informados, resguardar derechos, anticipar desafíos, innovar y desarrollar una regulación sana, son parte de esta responsabilidad.

Sin embargo, la versión actual del proyecto de ley que busca regular los sistemas de inteligencia artificial no distingue adecuadamente entre grandes operadores y las PYME tecnológicas, ni fomenta con suficiente claridad el uso de datos locales para entrenar modelos.

Tampoco se alinea con las tendencias regulatorias internacionales más modernas, que buscan equilibrar protección de derechos con fomento a la competitividad e innovación.

Barreras excesivas o normas desproporcionadas podrían no solo frenar la inversión, limitar la innovación local y debilitar la soberanía tecnológica del país. Creemos que esto podría ser la pérdida de una oportunidad única de convertir a Chile en un hub digital de referencia y de alto estándar en la región.

Como gremio convocamos a un amplio abanico de actores. Todos disponibles para colaborar con una legislación que logre definir un correcto marco de acción, que proteja sin paralizar, que regule sin apagar y que convoque sin limitar el tremendo potencial que hoy nos presenta la inteligencia artificial.

Francisco Basoalto

Presidente de la Asociación Chilena de Data Centers

