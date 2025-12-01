Relaciones entre Chile y la Unión Europea

Señor Director:

En medio de un panorama incierto -donde el sistema democrático liberal y el libre comercio están siendo abiertamente desafiados-, las relaciones de Chile con la Unión Europea, abren un espacio que hay que aprovechar.

Hace poco se reunió en Bruselas el Consejo Conjunto Chile-Unión Europea, conforme con lo dispuesto por el Acuerdo Marco Avanzado Chile-UE, ya ratificado por Chile y a la espera de ese proceso en los parlamentos de los 27.

Este acuerdo abre nuevas oportunidades, pues favorece a más del 95% del intercambio recíproco. Es interesante concentrarnos en otras disposiciones de este tratado, por ejemplo, el capítulo sobre minerales críticos que nos ha llevado a desarrollar con la UE un itinerario para la cooperación en este sector. Chile produce cerca del 24% del cobre a nivel mundial y tiene casi un 40% de las reservas globales de litio. La Unión Europea necesita asegurar su provisión de esos minerales y para eso necesita a países como el nuestro.

Los recientes informes de Mario Draghi sobre el futuro de la UE y de Enrico Letta, sobre la competitividad de los 27, enfatizan la vulnerabilidad de ese bloque en esta área.

Por lo anterior, la UE ya ha asignado más de 45 mil millones de euros para los proyectos denominados Global Gateway, con América Latina, hasta 2027.

En consecuencia, una vez que ya hemos logrado superar las barreras comerciales y se liberalizó nuestro intercambio de bienes y servicios, es necesario, ahora, concentrarse, en ciencia, tecnología y la promoción de inversiones con la UE. Hay ahí un buen futuro para la relación bilateral.

Patricio Torres

Comisión RREE Instituto Libertad y Ex Embajador de Chile ante la UE



