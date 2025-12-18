Click acá para ir directamente al contenido
Repensar la protección al consumidor

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

La protección al consumidor ha experimentado cambios regulatorios casi permanentes, que lejos de fortalecer al sistema han tensionado su aplicación. Se requiere un cambio de mirada, donde los mecanismos de intervención más intensivos, como la judicialización, se utilicen cuando corresponda, pero no como la primera ni única respuesta. Un segundo punto crítico es el diseño de los planes de cumplimiento preventivos. En el sistema actual el mismo órgano que fiscaliza y denuncia participa en su aprobación. La solución parcial de delegar etapas del proceso en terceros certificadores no corrige el problema de fondo.

Finalmente, es indispensable resguardar que la protección al consumidor -en cobranzas, productos financieros o publicidad- se desarrolle con prudencia y coherencia regulatoria. El volumen normativo ya es elevado y los recursos para fiscalizar son limitados. La priorización, evaluación de impacto y cautela en la generación de nuevas reglas son claves para fortalecer un sistema eficaz, creíble y sostenible en el tiempo.

Jaime Lorenzini

Socio de Lorenzini – Tywman

