Salario mínimo y realidad

Cartas

Señor Director:

Recientemente el Congreso aprobó el aumento del salario mínimo, que se eleva a $ 440 mil a partir de mayo, y a $ 460 mil desde septiembre de este año, lo que representa un aumento real del orden de 6% y 9% anual, respectivamente. En innegable que todos queremos un mayor bienestar para todos – qué duda cabe – pero esto no se construye mágicamente a partir de leyes que van en contra de la realidad.

El INE nos acaba de informar de una magra creación de empleos en el trimestre móvil terminado en abril, contrarrestados por empleos de cuenta propia, que sabemos son más precarios. La realidad indica que la economía no va bien, y la debilidad es evidente por donde se le mire. El mercado laboral es una muestra, pero detrás de él están miles de empresas que no se crean porque el ambiente de negocios es muy malo, o aquellas que cierran porque sus costos aumentan sin perspectivas de mejoras, y simplemente no pueden seguir operando en un mundo donde se les carga la mano. Toda una tragedia que la ley no ve.

Sabemos que la receta mágica es el crecimiento, por cuanto de éste se obtienen mejoras en todos los aspectos, incluyendo más recaudación estatal para – ojalá – utilizarla lo mejor posible en los más vulnerables. Mientras las autoridades continúen mirando para el lado en esta materia, e intenten reemplazar la búsqueda de un mayor dinamismo con medidas efectistas pero dañinas, continuaremos por un pedregoso camino sin mejoras genuinas, donde las leyes seguirán disociadas de la realidad.

Félix Berríos Theoduloz

Economista