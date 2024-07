Secreto bancario: prevenir excesos

Cartas

Señor Director:

El proyecto de Inteligencia Financiera busca empoderar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras entidades para acceder a información bancaria sensible al inicio de investigaciones sobre crimen organizado. Esta iniciativa podría contravenir el principio de no autoincriminación, especialmente si no se detecta actividad delictiva, llevando a los contribuyentes a una posición en la cual su información podría usarse en su contra en otros procedimientos diferentes a los que motivaron el acceso, comprometiendo sus derechos fundamentales.

El ministro de Hacienda distingue entre el uso de estas facultades tras una querella, con un proceso judicial en curso, y su uso preliminar para obtener evidencias. En el segundo escenario, aún falta claridad en los mecanismos para salvaguardar derechos fundamentales, lo que es esencial para prevenir invasiones a la privacidad y abusos institucionales.

Es crucial que la implementación de estas facultades incluya medidas de protección firmes, como la aprobación judicial previa (pero expedita) y criterios claros para el acceso a la información bancaria. Esto aseguraría un balance adecuado entre la eficiencia administrativa y el respeto a los derechos individuales, evitando que la información recabada se use como prueba en otros contextos de fiscalización o para impulsar investigaciones bajo, por ejemplo, la norma antielusiva, garantizando la integridad del sistema y previniendo excesos por parte del SII.

David Fischer

Socio Binatax