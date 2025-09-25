Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Seguridad hídrica en riesgo

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

Mientras el déficit hídrico aumenta cada año, en los discursos de los candidatos presidenciales pareciera que el agua será abundante y gratuita en todo el país. ¿A qué obedece esta contradicción? Un estudio de opinión de Criteria arroja algunas luces: por una parte, el 66,4% de las personas cree que las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son “muy importantes” para enfrentar la escasez hídrica, pese a que su efectividad es marginal y depende de una disponibilidad decreciente de aguas continentales. Y, por otra, el 66% ignora que hay ciudades que ya se abastecen de agua desalada.
Es decir, todavía creemos que podemos alcanzar la seguridad hídrica restaurando humedales y forestando riberas de ríos y, en cambio, desconocemos que somos líderes de la región en desalación. Disponer de agua suficiente para la población e industrias productivas es una condición habilitante para el desarrollo, marco en el que invertir en nueva infraestructura hídrica para aprovechar las aguas residuales y el agua de mar es la única forma de asegurar el abastecimiento.
En plena campaña presidencial, no podemos depender de supuestos que la ciencia contradice ni evaluar políticas públicas en base al rédito electoral. Por mucha adhesión que generen las SbN, quien lidere La Moneda en los próximos años se enfrentará a un país que podría no contar con el agua que necesite para crecer.

Rafael Palacios
Director ejecutivo de ACADES

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Mercados

IPSA cierra en rojo y queda cerca de perder los 9.000 puntos luego que Latam se hundiera tras venta secundaria de acciones
7
Empresas

Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
8
Empresas

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana
VER MÁS
VER MÁS