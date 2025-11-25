Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Sostenibilidad en salud

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

En el seminario de conmemoración de los 10 años de la Ley Ricarte Soto (LRS), la autoridad sanitaria destacó la importancia de los medicamentos bioequivalentes y biosimilares para asegurar la sostenibilidad del sistema de salud. Un pilar crucial, considerando que la Ley ha sufrido la falta de financiamiento con consecuencias severas para los pacientes.

La discusión, sin embargo, va más allá de esta Ley. La sostenibilidad debe ser central en programas que reduzcan brechas y amplíen la cobertura de tratamientos. En 2025 celebramos los 20 años del GES/AUGE, una política pública valorada transversalmente, al igual que la LRS.

Por ello, preocupa la discusión bizantina, alejada de las necesidades reales de los chilenos. Al no buscar el “cómo lo hacemos” para avanzar en soluciones urgentes, se postergan medidas clave —como la implementación de biosimilares— que podrían generar ahorros equivalentes al costo de siete Cesfam, primando discursos vacíos e intereses particulares que poco aportan al bienestar de las personas.

En el actual debate del presupuesto de salud 2026 y electoral, esperamos que se busque avanzar en la eficiencia y uso de herramientas terapéuticas disponibles hoy, como los biosimilares, para seguir soñando con la promesa de una salud más equitativa y sostenible para todos.

Jorge Cienfuegos

director de la Carrera de Química y Farmacia DE LA U. Academia de Humanismo Cristiano Y expresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

“Una enorme mentira” y “una canallada”: directores de Grupo Patio declaran por primera vez en caso Factop y apuntan contra los Jalaff
2
Empresas

Fin de una era: tras 27 años en el cargo, Vasco Costa deja la presidencia de la asociación de proveedores
3
Mercados

Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de AFP Habitat tras siete años en el cargo y dos décadas en la compañía
4
Economía y Política

Senado salvó al exministro Diego Pardow al rechazar la acusación constitucional en su contra
5
Regiones

Autoridad sanitaria de Brasil destruye más de una tonelada de cerezas chilenas tras detectar presencia de plaga cuarentenaria
6
Empresas

Elon Musk por la alianza de Starlink con Entel en Chile: "Esto salvará la vida de personas que viven en lugares remotos"
7
Empresas

Así fueron los intensos tres días en que BHP intentó frustrar el mega acuerdo del cobre en que las minas de Chile juegan un papel clave
8
Empresas

Familia Ibáñez Atkinson eleva su participación en Clínica MEDS a casi un 50% luego del aumento de capital de la firma
VER MÁS
VER MÁS