Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Transparencia en política

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

La candidatura de un diputado a senador por un partido distinto al que lo eligió, con una ideología lejana, plantea una cuestión de fondo sobre la representación y la transparencia en democracia. En los sistemas representativos, los partidos actúan como puentes para que los ciudadanos anticipen las posturas de sus líderes. Cuando un político cambia de colectividad, esta previsibilidad se rompe. El punto crítico no es el cambio ideológico en sí, sino la falta de justificación y comunicación clara que lo acompaña.
El acceso a la información permite a la ciudadanía evaluar si el cambio responde a una evolución personal o a una estrategia electoral. Sin esta claridad, se debilita el control democrático.
Existen distintas formas de interpretar estos movimientos. Algunos los ven como adaptaciones estratégicas; otros, como la subordinación de la ideología al poder. También pueden ser vistos como un ejercicio de construcción simbólica para conectar con nuevas narrativas.
Estas lecturas muestran que la política debe ser explicada. Los partidos necesitan fortalecer su coherencia doctrinaria y los representantes deben reconocer que su trayectoria es parte del juicio ciudadano. En una democracia que busca la legitimidad, la transparencia es un requisito institucional.

Bernardo Navarrete Yáñez
Catedra UNESCO en Transparencia y Acceso a la información, USACH

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Caso licencias médicas: Contraloría inicia fiscalización a 700 servicios por la recuperación de fondos por permisos mal otorgados
2
Economía y Política

Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
3
Empresas

No solo US$ 1.500 millones: la traba que enfrentaría Cencosud ante una eventual compra de Carrefour Argentina
4
Empresas

La familia Müller no para: concretó nueva compra de acciones de Falabella por US$ 52 millones
5
Economía y Política

Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
6
Mercados

IPSA cierra en rojo y queda cerca de perder los 9.000 puntos luego que Latam se hundiera tras venta secundaria de acciones
7
Empresas

Schwager Minería logra contratos con grupo Luksic y Codelco y suma negocios por más de US$ 114 millones en el año
8
Empresas

Bosch recorta 13 mil empleos y da la señal más clara de la crisis que sacude a la industria automotriz alemana
VER MÁS
VER MÁS