Turismo, una oportunidad frente al desempleo femenino

Señor Director:

Mientras el país observa con preocupación cómo el desempleo alcanza el 8,9% a nivel nacional y supera el 10% en el caso de las mujeres, es urgente mirar con atención a los sectores que sí están generando empleos y oportunidades. Uno de ellos es el turismo.

En medio de este complejo panorama laboral, el turismo ha mostrado señales claras de dinamismo y resiliencia. En el primer semestre de este año, el empleo sectorial creció 6,1%, alcanzando las 690 mil personas ocupadas. Este crecimiento no es anecdótico, sino que es una muestra concreta del aporte que esta industria puede hacer al bienestar social y económico del país.

Lo más significativo es que casi la mitad de quienes trabajan en turismo son mujeres. Esta cifra refleja una mayor participación femenina y también el potencial del sector para cerrar brechas, incorporar a jóvenes y adultos mayores, y ofrecer empleos descentralizados, en zonas donde otras industrias no llegan.

El turismo es una herramienta poderosa para dinamizar el crecimiento, no solo por su impacto económico, sino porque permite construir un país más inclusivo, descentralizado y con oportunidades reales para quienes hoy están quedando fuera.

Mónica Zalaquett

Presidenta Ejecutiva Federación de Empresas de Turismo de Chile