Bienvenidos a la era de los actores no estatales

Columnistas

El ganador del mundo post-estadounidense no es China, tampoco Rusia. Es el actor no estatal. Ya sean buenos, malos o difíciles de situar, prosperan cuando ninguna nación es lo bastante fuerte como para dominar el panorama mundial o incluso regional.

Janan Ganesh

El pasado otoño, Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, entrevistó realmente a Elon Musk en el escenario. Es decir, un jefe de Gobierno en activo asumió el papel secundario de un hombre de negocios en un acto público. Por punzantes y socráticas que fueran sus preguntas ("¿Qué es lo que le entusiasma especialmente?"), Sunak rebajó su cargo.

Musk es un ejemplo benigno de una tendencia más amplia: la pérdida de poder del Estado. Tiene un programa espacial mayor que el de todos los gobiernos nacionales, salvo unos pocos. A través de sus satélites Starlink, ha influido en la guerra de Ucrania.

El lado más oscuro de este fenómeno se manifiesta en Oriente Próximo. Ni Hamás ni los Houthis son un Estado. Sin embargo, uno ha puesto patas arriba la política de la región y el otro tiene la mano de vez en cuando alrededor de un punto de estrangulamiento del comercio mundial. La entidad que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania el fin de semana tampoco era una potencia soberana, aunque cuente con el respaldo de una, Irán, que a su vez ha intercambiado disparos con fuerzas irregulares suníes en Pakistán.

Según los datos actuales, el ganador del mundo post-estadounidense no es China. Es el actor no estatal. Ya sean buenos, malos o difíciles de situar, prosperan cuando ninguna nación es lo bastante fuerte como para dominar el panorama mundial o incluso regional.

En la actualidad, Estados Unidos representa aproximadamente una cuarta parte de la producción económica mundial nominal. China tiene un poco menos y, en la medida en que se puede hablar de ella en singular, también lo hace la UE. Llamar "multipolar" a esta distribución del poder parece cada vez más pintoresco. Es "no polar".

Oriente Medio no es único en su caos. Ecuador, antaño modelo de orden en su propia región, está sucumbiendo a las bandas de narcotraficantes. El Sahel está tan plagado de yihadistas y bandidos seculares que Francia, no conocida por su timidez en sus antiguas colonias, renunció a una larga misión contrainsurgente allí. Existe una migración irregular a gran escala a través de las fronteras meridionales de Europa y América.

Se supone que estamos viviendo el regreso del Estado, recuerden. Las grandes llegadas políticas de la última década -Brexit, Donald Trump, Xi Jinping- sugirieron un anhelo mundial de control soberano tras varias décadas de soltura a la moda. Algo de eso se ha confirmado. Hay un nuevo dirigismo en economías antaño liberales. Pero si algunos Estados se están fortaleciendo dentro de sus fronteras (lo que no está ocurriendo en varios casos, desde Yemen hasta la Suecia asolada por la delincuencia), cada vez son menos capaces de apuntalar a otros en otros lugares. Ninguno tiene suficiente influencia, ni siquiera en combinación con sus aliados. El resultado es un espacio sin gobierno.

El Estado, si lo definimos como aquel que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un área determinada, está entre los mayores inventos de la especie humana. Si está cediendo el paso a fuerzas subestatales, no estatales y antiestatales, las implicaciones para una gran parte de la humanidad son nefastas

La cuestión es si quienes aclaman el fin de ese orden estadounidense lo verán ahora como lo que siempre fue: una especie de bien público mundial. ¿Irán? Poco probable. Tampoco Rusia. Pero hay países en el bando de los rencorosos -pero no del todo hostiles- que deben estar encontrando que un mundo descentralizado es más agradable como idea que como experiencia.

Janan Ganesh

© 2024 The Financial Times Ltd.