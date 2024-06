Chile sigue creciendo, a pesar de los agoreros

Columnistas

Chile está creciendo, a pesar de que los agoreros del pesimismo afirmaban lo contrario. Hoy, nuestro país avanza hacia una economía más productiva, justa y sostenible. El Banco Mundial estima que nuestro Producto Interno Bruto será de un 2,6%, respaldado en parte por los proyectos de energía limpia, litio e hidrógeno verde, así como por un notable incremento en la inversión extranjera .

Como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, “Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile”. La inversión extranjera directa en 2023 alcanzó los US$ 21.700 millones –el mejor registro desde 2015– y la proyección para las inversiones totales entre 2023 y 2027 superaría los US$ 60 mil millones ¿A qué se debe esto? A la solidez de nuestras instituciones y al liderazgo en la transición energética, según señaló la CEO del Council of the Americas, Susan Segal.

“Los logros en el ámbito internacional aún no permean lo suficiente a nivel local. El escenario ya no es de incertidumbre económica, pero para seguir la senda del crecimiento sostenible requerimos potenciar la inversión nacional”.

La reciente gira presidencial a Europa buscó reforzar este mensaje y seguir posicionando a nuestro país como un polo de inversiones estratégicas en la región y en el mundo, alineado con nuestra visión de desarrollo: no se trata de crecer por crecer, sino de cimentar un futuro más justo. Esto es, con barrios y viviendas sociales dignas de más de 60 metros cuadrados, con recuperación de espacios públicos y con políticas como el royalty minero, que por primera vez, está llevando los recursos de la minería a la mayoría de las regiones de Chile.

Como Gobierno, continuaremos fortaleciendo y expandiendo nuestras relaciones con el sector privado en ámbitos clave. La cartera de concesiones del Ministerio de Obras Públicas para 2024-2028 contempla una inversión de US$ 17.600 millones en proyectos que generarán 32.000 empleos. Ya está en tramitación el proyecto de ley para instaurar un sistema inteligente de permisos que agilizará los procesos sin alterar los estándares técnicos, protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente. Además, el gabinete pro-crecimiento y empleo ha agilizado 105 proyectos de inversión por un total de US$ 39 billones para 2024.

Chile hoy se encuentra en la mira de la inversión extranjera. Nos hemos transformado en un polo importante de inversión en energías verdes y minería, ya no solo de extracción, sino que con cadena de valor y de forma sostenible. Tal como dijo el Presidente en su última Cuenta Pública, hoy entramos en etapa de aceleración.

Sin embargo, los logros en el ámbito internacional aún no permean lo suficiente a nivel local. Hemos generado las condiciones para que esto sea posible y el escenario ya no es de incertidumbre económica, pero para seguir la senda del crecimiento sostenible requerimos potenciar la inversión nacional. El llamado es a tomar estos números de manera positiva y seguir avanzando: nuestro país puede mucho más.

La invitación del Presidente Gabriel Boric es a apostar por el presente y futuro de Chile, por un país más justo y con mayor cohesión social. Solo así seguiremos generando más oportunidades y bienestar para nuestros compatriotas.