Cuenta pública presidencial, “¿haciendo agua?”

La Cuenta Pública parece que va a hacer aguas, al menos en temas de recursos hídricos. La prensa ha reportado una minuta de gobierno que circula por estos días, anunciado los ejes de lo que será el discurso presidencial y, a pesar de haber avances, no se menciona nada sobre recursos hídricos.

Así como sin seguridad no se puede vivir en paz, sin agua no se puede avanzar en desarrollo. Es por esto que sorprende que el adelanto de los mensajes clave de la próxima cuenta presidencial no haga referencias a recursos hídricos, ya sea entregando anuncios relevantes o bien dando cuenta de avances que ya han estado presentes en los discursos del mandatario. Un ejemplo concreto son las iniciativas de proyectos de desalinización para el país.

La planta desaladora de la región de Atacama, financiada con fondos del Estado y que ha sido reconocida a nivel mundial, es un ejemplo digno de replicar. Siguiendo ese caso, en enero de este año el Presidente Boric anunció la licitación de una planta desaladora multipropósito para la región de Coquimbo, un anhelo de larga data en la región y una necesidad acuciante para sus habitantes.

En mayo reciente, en el marco del Encuentro Anual de la Cámara Chilena de la Construcción al que asistió el Mandatario, el gremio le solicitó priorizar distintas iniciativas entre las que se le refirió el proyecto de planta desaladora para la región de Arica y Parinacota, que buscará asegurar el abastecimiento de agua potable a los más de 240 mil habitantes de la comuna y que se encuentra ya ingresado a evaluación ambiental.

La priorización para la concreción de este nuevo proyecto sería un gran anuncio que podría hacer el Presidente en su mensaje, puesto que el proyecto mismo cuenta ya con el compromiso de financiamiento por parte del gobierno regional. Por estos días, en estas mismas páginas, se ha dado cuenta de los diálogos que están teniendo lugar en el marco del Chile Day 2024, cuyo inicio estuvo marcado por la intervención de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien se refirió a las oportunidades de inversión que presenta el país en materias de infraestructura hídrica y donde reconoció los atrasos que ha habido en el país en esta materia, incluidos proyectos de plantas desalinizadoras.

Con todo, lamentablemente no aparece ninguna referencia a los temas hídricos en la minuta del mensaje presidencial que ha circulado en los medios. Haría bien el Presidente en considerar su incorporación en el próximo discurso, toda vez que esta es una de las necesidades prioritarias de la ciudadanía y para todas las dimensiones de desarrollo de nuestro país, y porque tiene posibilidades concretas de dar cuenta de algunos avances, así como hacer anuncios relevantes en la materia.

Es de esperar que la Cuenta Pública no haga aguas sino que, por el contrario, sea muy fluida, especialmente en materia de recursos hídricos y por el bien de todos los chilenos.