Desafíos sostenibles y tendencias en criterios ESG

Columnistas

GINA OCQUETEAU emprendedora

GINA OCQUETEAU

A estas alturas, para ninguna empresa debiera ser un misterio la implementación de criterios ESG en sus operaciones, entendidos como los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que deben incorporarse para cumplir con objetivos que van más allá de las ganancias económicas y que también consideran el rol de las compañías en la construcción de un sociedad más sostenible.

Un 74% de los gerentes de riesgo a nivel global considera que mejorar los índices ESG es vital para las organizaciones, mientras que un 77% cree que su participación debe ser más activa en este proceso, de acuerdo a los resultados de la “Encuesta Global ESG con Gerentes de Riesgo”, realizada por la consultora WTW.

“Divulgar a la comunidad el logro de compromisos ambientales y reafirmar este compromiso cada nuevo período es una excelente manera de difundir buenas prácticas e inspirar a otros a hacerlo también”.

Aunque existe un consenso en la comprensión de su importancia, si hilamos fino podemos notar que aún faltan aspectos por resolver. El primero de ellos es el tipo de industria y su nivel de avance, ya que un 64% de las empresas más adelantadas pertenecen al rubro de energía, servicios públicos o de fabricación. El resto tiende a quedar más atrás. Otro factor tiene que ver con la falta de normativas. El estudio detecta que Latinoamérica muestra cierto retraso respecto a otros países debido a la inexistencia de normas sobre la materia.

Donde sí hay avances en la región es en el área social, con medidas concretas en torno a la gestión de riesgos, como la privacidad de datos y el riesgo cibernético (97%) , la seguridad de las personas en el lugar de trabajo (88%), la responsabilidad por los productos (79%) y la responsabilidad por prácticas laborales (78%).

Ante este panorama, son varios los pasos que podemos seguir. El año pasado, este medio publicó una nota titulada “Más de la mitad de los directorios en Chile no cuentan con conocimientos en materias ESG”, en la cual, según un estudio realizado por la Universidad de Los Andes, un 52,8% de los directorios de las empresas encuestadas declaran una “falta de experiencia práctica en su implementación”, la que además consideran como “un área relativamente confusa”. Por ello, como primera medida es fundamental que los directorios de las compañías chilenas comprendan la relevancia que tienen los criterios ESG no solo desde un punto de vista normativo, también como una responsabilidad hacia los consumidores, comunidades, reguladores y otros stakeholders. Sumarlos dentro de la gestión y entregar directrices afines no es sólo “cumplir” con el deber, es también parte del core de la compañía, el modelo y la estrategia de negocio.

Otro punto tiene que ver con la masificación en la entrega de reportes de sostenibilidad, prueba concreta de la aplicación de los criterios ESG año a año. Actualmente un 96% de las compañías de todo el mundo los realiza y de acuerdo a KPMG, en los últimos años se ha duplicado el número de compañías que emiten informes bajo lineamientos estandarizados. Divulgar a la comunidad el logro de compromisos ambientales y reafirmar este compromiso cada nuevo período es una excelente manera de difundir buenas prácticas e inspirar a otros a hacerlo también, ya que hoy son herramientas que permiten tomar decisiones relevantes.

En los próximos años, tendencias como el crecimiento de las finanzas sostenibles, la economía circular, la transformación digital y el foco en las personas como centro, solo irán en aumento. Dependerá de cada empresa, de sus directrices y el reordenamiento de sus prioridades -más allá de las normas-, ver dónde se ubican dentro de esta ecuación: con una visión proactiva en principios de ESG o con un comportamiento reactivo y tardío.