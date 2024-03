DF Conexión Asia | Indonesia como socio estratégico para América Latina

En las últimas décadas América Latina se ha beneficiado de forma considerable de un robusto comercio internacional y de una creciente inversión extranjera directa (IED) proveniente de Asia, pero en gran medida, de China. En 2023, el 72% del comercio internacional entre América Latina y Asia fue con China (CFR), mientras que el 53% de la IED asiática en la región provino de China (The Dialogue).

Sin olvidar la indiscutida posición de China como segunda economía del mundo y su condición de socio estratégico para América Latina, resulta indispensable continuar en búsqueda de alternativas de diversificación. De esta forma, Indonesia emerge como un prometedor socio para América Latina.

“El país es una puerta de entrada idónea a ASEAN y representa una nueva fuente de capital, talento, tecnología y otros recursos. Además de ser una gran alternativa de diversificación para nuestro comercio internacional”.

En primer lugar, Indonesia es uno de los países con mayor crecimiento económico actual. Su PIB creció a una tasa promedio del 4,7% entre 2009-2023 (Trading Economics). En segundo lugar, su ubicación estratégica en el Sudeste Asiático sirve de puerta de entrada a un mercado de más de 650 millones de consumidores. En tercer lugar, ambas regiones representan economías en desarrollo, con ingresos per cápita no superiores a US$ 16.000 (Banco Mundial).

Con la reciente elección presidencial -la que resultó en la llegada al poder de Prabowo Subianto-, Indonesia se encuentra dando una señal de cambio en sus políticas económicas. Una de las piedras angulares de la agenda económica del Presidente Prabowo y de Gibran Rakabuming Raka (su vicepresidente) es el empoderamiento de emprendimientos digitales a través de créditos blandos e incentivos. Además, el compromiso de desarrollar la industria de procesamiento de minerales a través del mejoramiento de industrias transformadoras y la producción con valor agregado constituyen una gran oportunidad.

En línea con esta visión es que el nuevo Presidente se refirió al desarrollo de una economía verde a través de la incorporación de energías renovables, la agricultura sustentable, y la conservación ambiental. Todos estos ambiciosos objetivos reflejan un compromiso que es compartido con otros países de América Latina (por ejemplo, Chile), y la intención de suministrar a la matriz energética con 70% de energías renovables y convertirse en carbono neutral al 2050.

En años recientes Indonesia ha mostrado crecientes relaciones comerciales con actores clave de la región como Brasil, Argentina, México y Chile. Estos países han alcanzado varios acuerdos de cooperación económica, como la Asociación Económica Integral entre Chile e Indonesia (IC-CEPA), el Plan de Acción Indonesia-Brasil 2023-2026, y la Asociación Económica Integral entre Indonesia-MERCOSUR. Plataformas colaborativas como la Oficina de Promoción Comercial de Indonesia en Santiago (ITPC), la Expo Indonesia en México, el Foro Económico Indonesia-LAC, han sido establecidas para facilitar los intercambios de negocios y forjar lazos más estrechos.

En nuestra opinión, Indonesia representa un país estratégico para América Latina como una puerta de entrada idónea a ASEAN, y como una gran nueva fuente de capital, talento, tecnología y de otros recursos. Sin embargo, a pesar de este potencial prometedor, el manejo de regulaciones, diferencias culturales y dinámicas geopolíticas, se convierten en desafíos para poder hacer de estas intenciones una realidad.