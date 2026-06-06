EEUU está aquí para apoyar a Chile: oportunidades para la prosperidad de nuestros países

Al llegar a Antofagasta para Exponor, no deja de sorprenderme el enorme potencial del sector minero chileno y de sus socios estadounidenses. Como representante del socio económico más relevante de Chile, quiero reforzar esa relación.

Chile tiene una extraordinaria riqueza mineral y ha desarrollado una industria minera de clase mundial, y creo que es el momento de aprovechar mejor esa riqueza, subir en la cadena de valor y mejorar aún más la vida de los chilenos. Las empresas estadounidenses son el mejor socio en este esfuerzo. Sus estándares de gobierno corporativo son transparentes, dan claridad sobre la propiedad, la toma de decisiones y el destino de las utilidades. Aportan tecnología de punta que maximiza el valor de cada tonelada de mineral extraído e invierten pensando en el largo plazo, desarrollando relaciones duraderas diseñadas para resistir los ciclos de los mercados globales.

En Exponor contamos con más de 50 empresas estadounidenses, empresas que no solo exportan, sino que también invierten. Un ejemplo es Caterpillar. Su distribuidor Finning no solo vende equipamiento de primer nivel, también opera un centro de capacitación para sus trabajadores en Antofagasta.

“Un hogar promedio en Estados Unidos contiene más de 180 kilos de cobre, desde el cableado eléctrico hasta la techumbre. En ese contexto, todos entendemos la importancia de las cadenas de suministro”.

No me refiero solo a las exportaciones desde mi país a Chile. Estados Unidos es la segunda fuente de inversión extranjera directa en Chile. Empresas como Freeport McMoRan y Albemarle han invertido miles de millones de dólares durante décadas, creando oportunidades para generaciones de chilenos.

La competencia global por los minerales críticos se está intensificado. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo y sigue siendo el principal productor de cobre. Estos recursos son esenciales para los vehículos eléctricos, las energías renovables y las tecnologías avanzadas. De hecho, un hogar promedio en Estados Unidos contiene más de 180 kilos de cobre, desde el cableado eléctrico hasta la techumbre. En ese contexto, todos entendemos la importancia de las cadenas de suministro.

En el entorno actual hay un par de cosas que Chile podría hacer para mejorar su atractivo ante los inversionistas.

Primero, agilizar los permisos. Es alentador ver que la administración Kast está abordando este tema. Hoy hay US$ 12 mil millones en inversiones estadounidenses detenidas en procesos regulatorios, algunas por más de una década. Estos son dineros que podrían estar pagando sueldos de trabajadores de la construcción o financiando la pavimentación de caminos rurales. Aunque la supervisión de la inversión es necesaria, si el proceso no es ágil y transparente, el capital se irá a otros mercados.

Segundo, Chile necesita un mecanismo de revisión de inversiones. Canadá, el Reino Unido, y China lo tienen. Estados Unidos también. ¿Por qué no Chile? Todo país debe proteger su economía, así como protege sus fronteras. Los mecanismos de revisión dan confianza a los inversionistas, atraen nuevos negocios y aumentan los flujos de capital.

El gobierno de Estados Unidos está aquí para apoyar a Chile. Me alegra contar con la presencia de representantes del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos en Exponor. La semana pasada, una delegación de la Corporación de Financiamiento de Desarrollo Internacional de Estados Unidos estuvo en Santiago explorando oportunidades de inversión. Estos son ejemplos concretos de cómo estamos trabajando con Chile para impulsar su economía y avanzar en la cadena de valor de los minerales críticos.

De cara a las negociaciones que se llevan a cabo en Exponor, soy optimista. Estados Unidos ofrece una asociación que aporta capital y tecnología; también un compromiso de largo plazo, transparencia y el respeto por el éxito de Chile.