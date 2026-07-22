Chile busca salir del status quo

Gabriela Clivio

Ahora que finalmente el Proyecto de Reconstrucción impulsado por el gobierno ha superado su jornada decisiva en el Senado y ha regresado a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, el Ministerio de Hacienda prepara su segunda gran iniciativa: la Reforma al Mercado de Capitales o MK4.

Así como la megarreforma perseguía un mayor crecimiento potencial de la economía principalmente vía rebaja de impuestos corporativos, la Reforma al Mercado de Capitales busca aumentar la profundidad y competencia del sistema. Uno de los temas clave será el cálculo de los requerimientos de capital para la banca donde se buscará avanzar hacia modelos que reflejen con mayor precisión el riesgo de las carteras de cada institución. Las nuevas metodologías de cálculo de los activos ponderados por riesgo de mercado (APRM), liberarían entre US$ 950 y 1.000 millones de capital, y elevarían el índice de adecuación de capital en 35 pb.

De mantenerse los estándares prudenciales, los menores requerimientos por unidad de riesgo, permitirán a los bancos expandir su cartera, mejorar el ROE regulatorio y debieran traducirse en múltiplos P/BV más altos para aquellos bancos con buen gobierno y calidad de activos. Otro de los focos del MK4 será la revisión de la Tasa Máxima Convencional (TMC) punto que ha sido identificado por la banca como una restricción relevante para el acceso al crédito formal, especialmente en los segmentos de mayor riesgo.

“La reforma al mercado de capitales busca aumentar la profundidad y competencia del sistema”.

La revisión de la Tasa Máxima Convencional y ajustes pro competencia en materia de crédito, permitirá a los bancos ampliar su perímetro de clientes formales, a la vez que enfrentarán más presión competitiva. Sin embargo, lo más importante del ajuste a la TMC será la reducción del financiamiento informal. Hacienda además estudia como fomentar la internacionalización del peso chileno y contempla una eventual eliminación de impuesto a la ganancia de capital en instrumentos sin presencia bursátil.

El MK4 incluirá también temas relacionados al desarrollo de capital de riesgo asociado a compañías de seguros, ampliando el tipo de activos y vehículos en los que dichas compañías podrán invertir. Lo anterior permitirá entonces, canalizar ahorro de largo plazo hacia financiamiento de emprendimientos, innovación y empresas de menor tamaño, aumentando la oferta de equity y quasi equity en el mercado local. Finalmente, se esperan también cambios en la Ley de Fraudes y en el régimen de secreto bancario, con propuestas tales como acortar los plazos de levantamiento de información siguiendo modelos comparables y también se ha mencionado la idea de desarrollar una banca offshore en regiones extremas tales como Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes para gestionar activos y cuentas de no residentes, aprovechando ventajas geográficas y regulatorias.

Parece que finalmente, Chile comienza a salir de la trampa del status quo.