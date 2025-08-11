Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Columnistas Luis Larraín
Luis Larraín

Inteligencia artificial en Chile

LUIS LARRAÍN Libertad y Desarrollo

Por: Luis Larraín

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 04:03 hrs.

Luis Larraín

Luis Larraín

La inteligencia artificial está con nosotros. Según Deloitte, cerca de 40% de las firmas en Chile hace algún uso de ella. Daniel Merege y Jaime Caicedo, profesionales de la auditora, realizaron una interesante charla, de la que me permito transmitir aquí mi entendimiento sucinto de ella. Así expandimos la IA desde los expertos a todos nosotros. Siendo un amateur, cualquier error es mi responsabilidad.

La IA es parte de una tercera ola de la transformación tecnológica iniciada hace más de 40 años por internet. La segunda se nutre de la expansión de la telefonía móvil. La actual ha tenido como grandes aceleradores el uso de la nube para almacenar y compartir información y el desarrollo de la industria de semiconductores, donde TSMC en Taiwán y Samsung en Corea son los mayores proveedores de empresas como Nvidia, Apple y Qualcomm, que diseñan chips de alta capacidad.

“Hay muchos proyectos de IA en etapa experimental; pero el escalamiento es limitado y probablemente un 30% o menos se concretará. Algunas industrias de gran presencia son servicios financieros, salud y educación”.

Lo que se conoce más es la IA generativa y su capacidad para producir contenido original que puede usarse en varias tareas de uso muy extendido. Labores antes realizadas por graduados universitarios pueden hacerlas hoy máquinas; todo un desafío.

Los desarrollos más prometedores están en la Agentic IA: la capacidad de máquinas para actuar de manera autónoma con puntuales y espaciadas intervenciones humanas. Máquinas toman decisiones y ejecutan tareas sin un algoritmo preciso, sino con objetivos específicos. Así, humanos e IA pueden trabajar en conjunto para automatizar procesos complejos de alto impacto en la productividad. Las máquinas pueden actuar como asistentes de investigación de científicos. Open AI, Anthropic y Thinking Machines Lab son empresas de esta vanguardia.

¿Cuál es el estado de implementación de la IA en Chile? En etapa experimental hay muchos proyectos; sin embargo, la posibilidad de escalamiento es limitada y probablemente un 30% de ellos o menos llegará a concretarse. Algunas industrias de gran presencia son servicios financieros, salud y educación.

En servicios financieros abundan proyectos de transferencias de fondos, detección de fraudes, seguridad informática y cobranzas, que aceleran procesos de pagos con gran impacto económico. También hay desarrollos interesantes en calificación de riesgos, scoring y creación de nuevos productos. En salud el potencial es inmenso al abarcar tareas de investigación y de diagnóstico e incluso procedimientos quirúrgicos. A ellas se suman aplicaciones en gestión y atención, como desarrollos en experiencia de pacientes. Al tratar con la vida humana, salud requiere especial preocupación por los aspectos éticos involucrados, cruciales en el desarrollo de la IA.

En educación, pese a las amenazas de la IA generativa al empleo, hay oportunidades en entrenamiento y capacitación, educación a distancia y autoeducación. Aquí es clave la preparación de los docentes y las brechas digitales entre distintas cohortes de edad anticipan exclusiones: trabajar en la nube es un must.

Para terminar un par de cosas sobre gobernanza de empresas e instituciones. La estrategia institucional de IA debiera tener como objetivos la eficiencia, experiencia y capacidades de la empresa. Debe partir de un diagnóstico de conocimientos internos y gestión de riesgo. La idea es hacer un viaje hacia la IA que enriquezca a toda la institución.

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras tragedia en El Teniente, Codelco saca a gerente general y nombra a Claudio Sougarret en su reemplazo
2
Economía y Política

DT da portazo a polémico y viralizado certificado laboral: trabajadores no pueden ser obligados a entregar información
3
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
4
Empresas

Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel
5
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
6
Mercados

Control hostil, prebendas y la ruina de mi familia: Álvaro Jalaff declara en Fiscalía sobre la venta del Grupo Patio
7
Empresas

Barrick cae en bolsa tras cargo extraordinario de US$ 1.000 millones por embargo estatal a su mina de oro en Mali
8
Empresas

Proyecto Nueva Centinela del grupo Luksic presenta inédito avance del 50% a solo 15 meses de su inicio
VER MÁS
VER MÁS