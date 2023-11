La compleja política de colecta para regalos en la oficina

No hace mucho tiempo, la recolección para un regalo en la oficina era un asunto razonablemente sencillo. Al enterarse de que una colega iba a dar a luz, casarse o marcharse, alguien compraba una tarjeta y recorría el edificio armado con un sobre para recoger dinero para un regalo.

Cuando digo “alguien”, me refiero a una mujer. No recuerdo haber visto nunca a un hombre llevar a cabo esta tarea ingrata y no promocionable, pero bien hecho a cualquiera que lo haya hecho.

De cualquier manera, con la tarjeta firmada y el efectivo recolectado, se compraría y entregaría un regalo de una manera que dejaría a la mayoría de los espectadores en la ignorancia sobre el tamaño exacto de la colección y, ocasionalmente, sobre el regalo mismo.

“La tecnología está revolucionando el antiguo acto de donación para un regalo de despedida. A menos que los organizadores decidan lo contrario, todo es mucho más visible, desde la cantidad total de dinero recaudado hasta lo que se dice en una tarjeta de despedida digital”.

Me di cuenta de que eso era lo que sucedía en los viejos tiempos, cuando el otro día una amiga me dijo, totalmente sorprendida, que se habían recaudado más de £550 en su oficina mediana para despedirse de un alto directivo que se trasladaba a un nuevo trabajo en otra ciudad.

“¡Ni siquiera dejará la empresa!”, dijo. “Y ya está ganando más que la mayoría de los que contribuimos a su regalo”.

¿Cómo supo que se habían recaudado más de £550? Porque así lo decía en la plataforma en línea que se había utilizado para recaudar el dinero mientras la gente escribía mensajes de despedida digitales.

Bienvenidos a la nueva y no siempre agradable política de la recolección para regalos en la oficina.

El proceso se ha visto transformado por empresas como Collection Pot, Giftround y Thankbox, plataformas en línea que se han convertido en un elemento fijo de la oficina desde que el trabajo remoto durante la pandemia hizo que la recolección en persona fuera una pesadilla.

“La popularidad de un servicio como el nuestro aumentó enormemente”, dice Ellie Andreou, cofundadora de un sitio con sede en Londres llamado Viing, creado en 2015.

Entre sus clientes se encuentran bancos, universidades, contables y grupos de medios, así como con una oficina de un club de fútbol de la Premier League. Y Andreou confirmó que los usuarios tendían a recolectar “significativamente más” que cuando tenían que perder el tiempo para encontrar a sus colegas en sus escritorios y esperar que cada uno tuviera suficiente dinero en efectivo a mano.

Aun así, parece que el colega de mi amiga que recibió más de £550 tuvo suerte.

La colección promedio de Viing es de £100, dijo Andreou, y agregó que un usuario quedó “sorprendido” al recolectar £200 en lugar de £10, la cantidad que solía recolectarse normalmente en un sobre.

Andreou no había oído hablar de los trabajadores jóvenes que se resentían por la cantidad de dinero que recibía el personal de más alto nivel. Pero sí señaló que las personas de alto nivel normalmente tenían más conexiones en una organización, por lo que el fondo potencial de donación era mayor.

Eso tiene sentido. Y es cierto que no hay nada nuevo en el resentimiento que surge durante la recolección para un regalo.

En 2010, un trabajador indignado escribió en un foro en línea para amantes de los automóviles que cuando trabajaba en una empresa que intentó organizar una colecta para un hombre que se iba a mudar al extranjero, “les dije que se fueran a la mierda”, y agregó: “El tipo se mudaba a Nueva Zelanda e iba a casi duplicar su salario”.

Pero el procedimiento nuevo en línea es aún más tenso porque, a menos que los organizadores decidan lo contrario, todo lo relacionado con el proceso es mucho más visible, desde la cantidad total de dinero recaudado hasta lo que se dice en una tarjeta de despedida digital.

Esto aumenta el riesgo de celos (“¿Por qué ella recibió mucho más dinero que yo?”) e inseguridad (“¿Di lo suficiente en la recolección para el nuevo bebé de mi jefe?”) y otros acontecimientos desagradables.

Las aportaciones a veces son opcionales si firmas la tarjeta digital y otras no, lo que puede causar confusión. E incluso cuando los tamaños de las contribuciones individuales están ocultos, es posible adivinar quién ha donado qué al monitorear el saldo de la recolección en vivo a medida que las personas dejan sus mensajes. Ésa puede ser otra razón por la que las recolecciones en línea son más altas que las físicas, aunque a veces también es posible ocultar el saldo en vivo.

En al menos una organización que conozco, el tamaño de las contribuciones ha provocado conversaciones sobre establecer límites por encima de los cuales todo lo recaudado se destinará a obras de caridad. Por otro lado, las plataformas digitales se utilizan en gran medida únicamente para firmar una tarjeta. Ningún dinero cambia de manos.

En última instancia, no sirve de nada esperar un regreso al pasado. La simplicidad de recolectar dinero digitalmente significa que la práctica llegó para quedarse, y eso tiene una gran ventaja. Como me dijo Andreou, de Viing, la recolección digital para regalos es tan fácil ahora que los organizan cada vez más hombres. “Creo que eso es bastante interesante en sí mismo”, dice. Estoy muy de acuerdo.