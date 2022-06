La incertidumbre nuestra de cada día

Columnistas

Gabriela Clivio Economista, Directora de Mazars, Founding member CFA Society Chile

En las últimas semanas, los temas del crecimiento económico y la productividad aparecieron en la agenda y en las noticias, especialmente desde la gira a Norteamérica del Presidente Boric. Hasta ese momento, solo se hablaba de los derechos sociales y la nueva reforma tributaria, la que por cierto no incluye una disminución del tramo exento del impuesto a la renta -a pesar de todas las recomendaciones-, por tratarse de una medida poco popular.

Repasando la historia reciente, vemos que el período de mayor crecimiento se dio entre los años 1990 y 1998, cuando la economía creció en promedio un 7,1% y la formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB alcanzó el 25%. En cambio, entre 2014 y 2017 la formación bruta de capital fijo alcanzó el 23% del PIB y el crecimiento fue 1,7%, lo que es despreciable para una economía emergente.

“Es muy positivo que el crecimiento finalmente esté dentro de las prioridades. Lamentablemente, la economía no funciona como una varita mágica”.

En el primer período señalado, la inversión extranjera directa nueva alcanzó a un tercio de la formación bruta de capital fijo. Como existe una causalidad entre inversión y crecimiento, si buscamos un mayor crecimiento, es necesario crear las condiciones para que la inversión se concrete.

Es cierto que con la desintegración del sistema tributario quedamos en una situación de desventaja para la inversión extranjera, pero no solo eso, lo que está pasando hoy en día es que existe un importante componente de incertidumbre. Con incertidumbre, la inversión no se materializará, y por lo tanto, no habrá crecimiento.

La literatura que relaciona incertidumbre, menor inversión y menor crecimiento es abundante (Friedman, Rodrik y Pindyck por nombrar algunos autores). Pero mi atención recayó en una publicación del Quaterly Journal of Economics de 2016, en la cual se construyó un índice de incertidumbre validado con datos de mercado y usando una técnica econométrica se proyectó una importante caída en la inversión como consecuencia de la incertidumbre.

Me parece muy positivo que el crecimiento finalmente esté dentro de las prioridades. Lamentablemente, la economía no funciona como una varita mágica de un cuento de hadas donde con solo pronunciar un hechizo se materializa lo que deseamos. En macroeconomía, es necesario crear las condiciones propicias y trabajar para obtener lo que buscamos. La pregunta, entonces, es si estamos realmente creando las condiciones para que el crecimiento económico se materialice.

La inversión en capital fijo, a diferencia de los flujos financieros, supone un horizonte largo y es básicamente irreversible. Mucho se habla de la necesidad ahora de la alianzas público-privadas para explotar el litio y el hidrógeno verde, de manera de aprovechar el potencial de Chile en estos recursos naturales: “el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo”. Sin embargo, BP ha elegido a Australia para su proyecto de hidrógeno verde y el litio no es un mineral escaso en el mundo.

En la actualidad, la formación bruta de capital fijo alcanza apenas del 19,4% del PIB, pareciera ser que, si no están las condiciones, el “deseo” de crecer seguirá siendo eso, un deseo.