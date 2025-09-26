Las series de TV y su eterna fascinación por la vida laboral

Los programas de televisión ya no se limitan a oficinas y fábricas, sino que presentan todo tipo de actividades en las que la gente está involucrada. El trabajo me persigue en el teléfono con correos electrónicos insistentes, pero también se está filtrando en mi valioso tiempo libre. Esta es la era de oro de programas televisivos protagonizados en un entorno laboral.

Esto se puso de manifiesto en los Premios Emmy, que galardonaron a The Studio, una comedia sobre el mundo del entretenimiento, protagonizada por un cinéfilo que intenta mantener su firma a flote en una industria hipercompetitiva y absurda. Otra comedia, Hacks, se centra en la relación entre un comediante de la generación del baby boom y su guionista de la generación Z. Severance recibió ocho premios por su exploración de la brecha entre el trabajo y el hogar, mientras que el drama hospitalario The Pitt recibió cinco.

Desde Severance hasta Slow Horses, los programas sobre el trabajo están de moda y nos hablan de la vida dentro y fuera de la oficina.

¿Y de qué se trata Slow Horses (ganadora de un Emmy), el irónico drama basado en los libros de Mick Herron, si no del trabajo? Sí, es una historia de espías y villanos, pero también muestra a un grupo de empleados marginados del MI5 uniéndose. De hecho, Jackson Lamb, el líder de este equipo de inadaptados, interpretado por Gary Oldman, ha sido aclamado como un jefe modelo, a pesar de las flatulencias, nada menos que por el cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien escribió: “Es increíblemente capaz y se toma su trabajo en serio”. LinkedIn está repleto de lecciones de liderazgo de Lamb. Una publicación en Medium elogia su “franqueza radical” y su desdén de la microgestión (“realmente no necesito saber los entresijos del culo de un gato”).

Antes de The Pitt, los televidentes disfrutaron ER. El estilo de falso documental de The Studio allanó el camino para The Paper, así como para Abbott Elementary. Los escenarios son diferentes, pero la ambición reprimida y los directivos insensibles son prácticamente los mismos.

Estas emociones explican la atracción del entorno laboral para los creadores de TV. ¿Dónde más se pueden encontrar personajes tan dispares que se enamoran, chocan, se esfuerzan y pierden? Sin embargo, la nueva intensificación de esta tendencia refleja una cultura que lidia constantemente con el trabajo. Es evidencia de la llamada “sociedad del trabajo”, afirma Sam Waterman, profesor de Universidad Northeastern, es decir, “el trabajo como una obligación social, no sólo económica”.

Esto se debe en parte a la intrusión del trabajo, conforme la tecnología dificulta cada vez más que los empleados se desconecten, y aumenta la inseguridad sobre la incertidumbre económica y la IA.

Dan Kaplan, socio principal de la firma de reclutamiento Korn Ferry, ha afirmado que existe “una fascinación casi fantástica por las grandes empresas y por los líderes más destacados”, impulsada por la ubicuidad de los directores ejecutivos en las redes sociales, entrevistándose mutuamente en vídeo y podcasts. Por otra parte, EEUU está gobernado por un Presidente que ha modelado el Gobierno basado el arte de la negociación y que valora las largas jornadas y los negocios.

Esta era en la que prevalece el entorno laboral en los programas de televisión explora cuestiones esenciales. Waterman señala un tema de The Studio: ¿es posible tener “un lugar de trabajo humano y creativo que también sea comercialmente exitoso”? Lo mismo ocurre en The Bear, que se centra en el intenso y tóxico mundo de las cocinas de los restaurantes.

A menudo pienso en la escena en la que el carismático personaje de Smart, en Hacks, interviene para salvar un funeral aburrido del padre de su joven guionista. “Todos se sienten incómodos porque creen que nadie tiene nada bueno que decir de este hombre”, dice. “Y sé que sí, no porque lo conociera -no lo conocí-, sino porque conozco a su hija. Sé que tuvo que ser una persona muy especial para criar a alguien como ella”.

Es un recordatorio de que los vínculos que se forjan a través del trabajo, ocasional e inesperadamente, pueden ser profundos.