Nuevos e inesperados conflictos telefónicos en el trabajo

El otro día, una reclutadora estadounidense publicó algo en línea que rápidamente atrajo una cantidad inimaginable de visitas.

No se trataba de una diatriba sobre la guerra, los conflictos ni sobre Donald Trump. Era simplemente la observación de una frecuente usuaria del teléfono: muchos trabajadores veinteañeros ahora contestan las llamadas sin decir “hola”, “buenos días” o cualquier otra cosa.

“Puedo oír su respiración y el ruido de fondo, pero ellos esperan a que tú les digas hola primero”, dijo la reclutadora perpleja, añadiendo que se refería a llamadas programadas a la hora exacta que habían elegido los que respiraban silenciosamente.

Además, ella los estaba llamando desde el número de teléfono que les había enviado con anticipación para que supieran quién estaría al teléfono, después de haberles enviado un recordatorio por correo electrónico sobre la próxima llamada.

Los empleados más jóvenes están dejando de saludar al contestar una llamada y prefieren permanecer en silencio. Les preocupan las estafas telefónicas y que les clonen la voz.

Al igual que otros que vieron su publicación, esta noticia me pareció desconcertante. Me doy cuenta de que muchos jóvenes encuentran inquietante el uso del teléfono. Entiendo que esto puede deberse a que crecieron sin teléfono fijo en casa, así que nunca recibieron la capacitación telefónica gratuita de sus padres que el resto de nosotros damos por sentado.

Casi puedo imaginar cómo años de Snapchat pueden llevar a uno a sentirse ansioso ante una llamada inesperada sin cita previa. Casi. Pero ¿quién contesta una llamada y no dice nada?

La respuesta, al parecer, es la gente que aún no ha cumplido 25 años. Un notable 40% de los británicos que tienen entre 18 y 24 años creen que es aceptable responder una llamada sin ningún tipo de saludo, según una encuesta de YouGov del año pasado. Solo el 27% de las personas que tienen entre 25 y 34 años opinan lo mismo, y el apoyo se desploma al 14% entre los mayores de 45 años, quienes creo que puedo decir con seguridad que lo encuentran extraño o simplemente grosero.

No saludar no se limita al Reino Unido ni a EEUU. “Es muy común”, afirma Mary Jane Copps, fundadora de la consultora de comunicación canadiense The Phone Lady.

Una razón para no saludar, me explicó, no tiene nada que ver con la ansiedad telefónica, sino con las llamadas automáticas que han convertido gran parte de la comunicación moderna en un infierno de la vida moderna. “En lugar de iniciar la conversación y luego descubrir que es un mensaje grabado o una estafa, esperan a saber quién o qué los está llamando antes de responder”.

Esto coincide con lo que le dijeron al reclutador estadounidense. Lamentablemente, una persona comentó que en la escuela le habían enseñado que responder a una llamada con un saludo podía permitir que su voz se grabara y se usara para fraudes de identidad, por lo que siempre guarda silencio hasta que la persona que está llamando comienza a hablar. Otra comentó que el auge de la clonación de voz con inteligencia artificial (IA) había hecho que fuera natural evitar responder al teléfono con un saludo.

Lo comprendo, y sin duda yo misma no he dicho nada al responder una llamada de un número que sospecho que es spam.

Quizás todos deberíamos reconsiderar el uso del reconocimiento de voz como contraseña para algo crucial, como una cuenta bancaria. De cualquier manera, la falta de buenos modales al hablar por teléfono es un problema en el lugar de trabajo. Los empleadores ahora se quejan constantemente de la falta de habilidades comunicativas de sus trabajadores más jóvenes. Algunos dicen que es una de las razones por las que los recién graduados no duran mucho en sus trabajos o llegan a la oficina mal preparados para el mundo laboral.

La falta de buenos modales en el teléfono también es cara. Las empresas pagan hasta US$ 3.100 al día por capacitación impartida por Mary Jane Copps, quien cuenta historias asombrosas sobre las ideas de los jóvenes trabajadores sobre el uso del teléfono.

Hace poco, un joven en uno de sus talleres le dijo: “Sabes, Mary Jane, si alguien me llama de repente, lo que eso me dice es que valora su tiempo más que el mío, y no voy a hablar con él”.

Hay una solución sencilla: contratar a más personas mayores. Además, hay que enseñarles a los jóvenes que en el mundo laboral no está bien contestar un teléfono en silencio ni rehuir una llamada no programada.

Lo bueno es que un joven que conoce estas sencillas verdades puede destacarse de sus colegas de maneras que habrían parecido inconcebibles hace poco. Es una forma muy fácil de salir adelante que deben aprovechar mientras dure.