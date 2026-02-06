Pilotaje, el eslabón clave en el nuevo ciclo de innovación tecnológica minera

La reciente adjudicación de proyectos tecnológicos vinculados a la reducción de emisiones en el tratamiento de concentrados de cobre, extracción directa de litio y recuperación sustentable de tierras raras, con apoyo público relevante, marca un hito que va más allá de las iniciativas que hoy comienzan a desarrollarse. Expresa una señal clara sobre el rumbo que está tomando Chile en innovación tecnológica aplicada, avanzando hacia una etapa de mayor sofisticación, aprendizaje en condiciones reales y construcción de capacidades con proyección de largo plazo.

Chile ha fortalecido una infraestructura de innovación capaz de articular desarrollo tecnológico, industria, academia y sector público, donde el pilotaje tiene un rol clave para contrastar ideas y realidad operativa. Sin embargo, los montos para estas investigaciones aún son exiguos.

Cobre, litio y tierra raras, están siendo minerales centrales para la transición energética y las nuevas cadenas de valor globales, demandan soluciones tecnológicas robustas, validadas y adaptadas a nuestras condiciones productivas, ambientales y territoriales. Que nuestro país comience a invertir en avances tecnológicos en estas materias nos ubica en el siguiente escalón de este estratégico campo. Chile debe y merece tener un rol preponderante en investigación aplicada en estos minerales.

Del cobre ya sabemos cómo viene la demanda, y el precio actual lo evidencia. En el caso del litio, según estimaciones de Cochilco, en 2026 la demanda mundial alcanzaría alrededor de 1,56 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, con un crecimiento anual de más del 15%, impulsado principalmente por las baterías para vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía. Este escenario refuerza la importancia de contar con soluciones tecnológicas probadas, capaces de responder a exigencias crecientes de escala, eficiencia y desempeño ambiental.

Estas adjudicaciones se inscriben en un proceso más amplio que Chile ha venido consolidando en los últimos años, orientado a fortalecer una infraestructura de innovación capaz de articular desarrollo tecnológico, industria, academia y sector público (donde instituciones como el Centro Nacional de Pilotaje cumplen una función clave). En ese marco, el pilotaje adquiere especial relevancia al ofrecer un espacio donde las ideas se contrastan con la realidad operativa y se construyen confianzas mediante esquemas de colaboración con centros tecnológicos y otros actores del ecosistema.

Mirando hacia adelante, el desafío es profundizar este camino con visión país. Los presupuestos para estas iniciativas han ido aumentando, lo cual muestra que la estrategia de innovación en el país ha ido madurando. Pero los que estamos en la industria sabemos que aún son montos exiguos para el desafío tecnológico de este tipo de investigaciones y pruebas tecnológicas. Chile cuenta con ventajas relevantes, como diversidad geológica, experiencia operativa, talento técnico y una institucionalidad que ha aprendido a articularse.