¿Salvar Codelco? Nota sobre un credo ideológico

Es generalmente aceptado que Codelco necesita modernizar su estructura, mejorar su eficiencia y cuidar su nivel de endeudamiento. ¿Pero implica esto que deba vender parte de su propiedad para salvarse?

Cualquier análisis del tema debe partir reconociendo el enorme aporte de Codelco a Chile. Entre 2021 y 2025 la minera estatal entregó cerca de US$ 15 mil millones al Fisco. En el mismo período, todas las grandes mineras privadas aportaron aproximadamente US$ 20 mil millones, pese a extraer tres veces más cobre que la estatal. Proponer una venta parcial de Codelco significa reducir los ingresos que obtiene Chile por la explotación de un recurso no renovable. Es, en definitiva, una pérdida para el país.

También conviene destacar que criticar a Codelco se ha vuelto una costumbre -algunos dirían, un deporte- para ciertos sectores, instalando la idea de que a la empresa le ha ido mal precisamente por ser estatal. Lo que esa narrativa omite es que, entre todas las empresas que transan en la Bolsa de Santiago (IPSA), ninguna genera tantas utilidades como la minera estatal. La más rentable es Latam Airlines, con un Ebitda cercano a US$ 3 mil millones en 2025, menos de la mitad de los US$ 6.670 millones alcanzados por la estatal.

“Proponer la venta del principal activo del Estado y de una sólida fuente de ingresos fiscales carece de fundamento económico”.

Codelco no es precisamente eficiente, pero sí que genera ganancias extraordinarias. Comprar la compañía no es “salvarla”; es participar en la empresa que más utilidades genera en Chile.

El principal argumento en contra de la empresa estatal suele ser su deuda. Es cierto que Codelco se ha endeudado de manera importante, alcanzando cerca de US$ 26 mil millones. Sin embargo, resulta llamativo que sectores promercado se escandalicen por ello, cuando el endeudamiento es un componente esencial de toda economía capitalista: permite financiar la inversión. El problema no es la existencia de deuda, sino su magnitud. Y, pese a su tamaño, no parece que Codelco esté sobreendeudada. Su deuda equivale aproximadamente a cuatro veces el Ebitda, a cerca del 50% del valor de sus activos, y el pago de intereses representa solo una sexta parte del Ebitda. Son indicadores elevados, pero habituales en empresas de esta escala, lejos de una situación crítica. Es un mito sostener que Codelco necesita ser salvada por su deuda.

Proponer la venta del principal activo del Estado y de una sólida fuente de ingresos fiscales carece de fundamento económico. Un conocido lema libertario sostiene que “el Estado es incapaz de generar sus propios ingresos”. Codelco demuestra con claridad que ese lema no es más que un dogma sin relación con la realidad. La propuesta de vender la estatal parece responder menos a una necesidad económica que al intento de ajustar la realidad a una convicción ideológica.