Los estudios de ingeniería registran un 30% de avance y cuentan con financiamiento para continuar durante 2027. La estatal ya ha emitido decretos expropiatorios para terrenos estratégicos en La Cruz y Quillota.

La extensión del servicio ferroviario de Valparaíso hasta La Calera, que contempla una inversión estimada de US$ 811 millones, continúa avanzando de acuerdo con los plazos previstos. Así lo confirmó la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) a DF Regiones, en medio de las gestiones realizadas durante la discusión del Presupuesto 2027 para asegurar la continuidad del proyecto.

La iniciativa busca extender el actual servicio ferroviario desde Limache hasta La Calera, incorporando a las comunas de Quillota y La Cruz a la red de transporte de pasajeros de EFE Valparaíso.

La estatal precisó que los trabajos de ingeniería cuentan con los recursos necesarios para continuar durante el próximo año. “El proyecto se encuentra desde 2025 en etapa de diseño o ingeniería de detalle, fase que se extenderá durante todo el año 2027, para lo cual cuenta con un contrato vigente y con presupuesto de arrastre contenido en el Plan Trienal de la empresa”.

Financiamiento para 2027

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló los recursos que se estima destinar durante el próximo año a los estudios y la adquisición de terrenos. “El presupuesto que se estima para aportar para esos dos objetivos -terminar los estudios de ingeniería que a la fecha de hoy van un 30% y la expropiación- es de una cifra cercana a los $ 9 mil millones de pesos”, señaló.

Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito (FA), se refirió a las gestiones realizadas durante la tramitación presupuestaria en el Congreso. “Por eso ahora en la Comisión Mixta, en el minuto 90 la tramitación, logramos el compromiso del Ejecutivo para financiar el diseño de la extensión del Metro hasta La Calera”, afirmó el parlamentario.

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Expropiaciones y estudio de demanda

Junto con los trabajos de ingeniería, EFE está actualizando las estimaciones de demanda de pasajeros, antecedentes que permitirán definir las características de los futuros servicios ferroviarios y sus frecuencias.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, explicó que durante 2027 “también se va a desarrollar un estudio de demanda que permitirá a posteriori desarrollar todo lo que son los proyectos de ejecución”.

Otro de los avances corresponde a la adquisición de terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura ferroviaria. “En paralelo, se está avanzando con una primera etapa de expropiaciones de terrenos que son estratégicos para el desarrollo del proyecto, particularmente en La Cruz y Quillota, donde ya se han emitido decretos expropiatorios”, detalló EFE.

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Una inversión de US$ 811 millones

El proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, ratificada por el Comité de Ministros el pasado 31 de agosto. Según los antecedentes difundidos por el Ministerio del Medio Ambiente, la iniciativa considera una inversión estimada de US$ 811 millones y permitirá recorrer los 26 kilómetros entre Limache y La Calera en 28 minutos.

El trazado contempla las estaciones San Pedro, Quillota Sur, Quillota Centro, La Cruz, Guerra y La Calera.

Las obras incluyen la construcción de cinco nuevas estaciones, la ampliación de la actual estación de Limache y la rehabilitación de la estación de La Calera. A ello se suma la construcción de dos vías para el transporte de pasajeros, la rehabilitación de la vía destinada al servicio de carga entre San Pedro y La Calera, un nuevo túnel ferroviario y dos puentes.

La iniciativa también contempla un taller de mantenimiento en Quillota, una cochera en La Calera, infraestructura eléctrica y nuevos sistemas de señalización y comunicaciones, además de pasos vehiculares y peatonales a lo largo del trazado.