Una agenda para el mercado de capitales

Editorial

En un seminario realizado ayer en la Universidad de los Andes, el ministro de Hacienda entregó los lineamientos de lo que sería la agenda de modernización del mercado de capitales. Un elemento importante es que reconoció abiertamente el gran daño que se le hizo a este mercado producto de los retiros de fondos de pensiones, junto con el riesgo de que continúen, señalando que la existencia de ahorro de largo plazo es una condición clave en el desarrollo económico y en el bienestar de todos los ciudadanos.

La información presentada por la autoridad mostró claramente los negativos efectos que se produjeron en las tasas de interés de largo plazo, en los precios de las acciones y en el tipo de cambio, que han evolucionado en forma más negativa que ese grupo de variables para países semejantes al nuestro.

El ministro de Hacienda insiste en que la reforma de pensiones mantenga la capitalización como elemento central del sistema previsional.

El ministro también señaló las ventajas que tendría una mayor internacionalización del peso, lo que generaría condiciones de financiamiento más favorables para empresas y personas. En esa línea, mencionó como muy positivos una serie de pasos que está adoptando el Banco Central para avanzar en ese camino, facilitando las transacciones transfronterizas y modernizando la regulación cambiaria. También señaló como avances importantes la aprobación de la Ley Fintech, junto con permitir al instituto emisor otorgar liquidez a actores financieros no bancarios, para avanzar hacia un mercado más profundo.

A lo anterior se suma la propuesta de reforma de pensiones, que para Hacienda es el elemento clave que permitirá recuperar el ahorro de largo plazo. El ministro fue enfático en señalar que la propuesta tiene que partir por mantener la capitalización como el elemento central del sistema previsional, y que cualquier componente de solidaridad intra o intergeneracional debe cumplir también criterios de sostenibilidad financiera.

Se trata de un anuncio positivo, especialmente porque precisa un aspecto que no ha sido igualmente claro en declaraciones de otras autoridades. No obstante, para que el sistema se traduzca efectivamente en mayor ahorro y mejores pensiones, tan crucial como mantener la capitalización es que no se dañen los incentivos a cotizar, pues no da lo mismo el diseño especifico.