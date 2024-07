¿Cómo enfrentar la disrupción de la inteligencia artificial?

Columnistas

Por Valentina Livesey, ingeniera civil industrial con más de 10 años de experiencia en finanzas y estrategia #SoyPromociona

Se dice que estamos en un importante cambio de era. La entrada de la inteligencia artificial atemoriza a muchos. Genera un cambio de paradigmas, lo que antes era la mayor fortaleza de grandes profesionales podría dejar de serlo. Según el estudio Towards Conversational Diagnostic AI, la IA tendría no solo diagnósticos más precisos que los de un doctor, sino también mejor trato con sus pacientes.

En este contexto de incertidumbre ¿Qué estrategia debemos tomar? Quienes saldrán airosos serán los que estén disponibles para utilizar la IA a su favor y sean capaces de transformarse, quienes dejen de pensar que lo que era la clave del éxito sigue siéndolo y logren romper paradigmas. De esta manera, las compañías triunfadoras serán las con mayor capacidad adaptativa.

Para aumentar la capacidad adaptativa creo que es clave contar con un equipo, o coalición del cambio, diverso. Que logre que se generen distintos puntos de vista y que, aun cuando esto genere tensión, los movilice del estado de comodidad actual y así logren mantenerse en movimiento.

Parte importante de esta diversidad deberían ser liderazgos que se muevan impulsados por el lado derecho del cerebro (creatividad, emociones, intuición). Éstos tienden a ser escasos y, en general, silenciados por quienes lideran desde su lado izquierdo (lógica y razonamiento). La interacción entre ambos amplía las miradas y genera la reflexión necesaria para el cambio.

Se relacionan con esto también las nuevas tendencias de educación. El trabajo con las emociones, valor de la vulnerabilidad y error como parte importante del proceso son el centro del modelo de colegios como el de mis hijos. Desde mi experiencia en estrategia organizacional, logro ver claramente el valor de este cambio de paradigmas. Sin duda, esto genera esperanzas en que futuras generaciones enfrentarán mejor los desafíos de la nueva era.

Mientras tanto, creo que las mujeres tenemos mucho que aportar a esa diversidad tan necesaria. No porque los hombres no tengan o no puedan tener este estilo distinto de liderazgo, sino porque históricamente, mientras a las mujeres se nos ha permitido mostrarnos de ese modo, a los hombres se les ha castigado por ello. Asimismo, en el punto de inflexión que estamos, es necesario que un porcentaje significativo de lideres cuenten con este estilo diferenciador para que salgan esas voces y logren impactar.

No podemos esperar que se generen resultados distintos si seguimos haciendo las cosas del mismo modo. Y necesitamos resultados distintos.