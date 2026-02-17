Click acá para ir directamente al contenido
De la opinión a la obsesión

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 17 de febrero de 2026 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Carlos Peña ha opinado en innumerables ocasiones sobre la relación matrimonial y familiar de José Antonio Kast, siendo la última y más extensa la entrevista publicada en DF MÁS el pasado domingo. Que el nuevo Presidente mantenga una relación afectiva con su esposa después de 30 años solo demuestra estabilidad y compromiso. Lo mismo puede decirse de su familia: nueve hijos que han sido un pilar fundamental para enfrentar a la izquierda, la cual tanto daño le hizo a nuestro país. Más que una opinión del rector, todo esto parece una obsesión.

Carlos Pérez-Cotapos Ugarte
Ingeniero Comercial

