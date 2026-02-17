De la opinión a la obsesión

Señor Director:
Carlos Peña ha opinado en innumerables ocasiones sobre la relación matrimonial y familiar de José Antonio Kast, siendo la última y más extensa la entrevista publicada en DF MÁS el pasado domingo. Que el nuevo Presidente mantenga una relación afectiva con su esposa después de 30 años solo demuestra estabilidad y compromiso. Lo mismo puede decirse de su familia: nueve hijos que han sido un pilar fundamental para enfrentar a la izquierda, la cual tanto daño le hizo a nuestro país. Más que una opinión del rector, todo esto parece una obsesión.
Carlos Pérez-Cotapos Ugarte
Ingeniero Comercial