Agricultor de Los Ángeles rompe récord en mercado internacional de achicoria superando por primera vez la marca de 100 toneladas por hectárea
El hito, logrado al inicio de la campaña de cosecha de Beneo en Chile, no se había registrado nunca antes en los 21 años de historia de la empresa europea en el país, y superó incluso sus registros en Bélgica, su país de origen.
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Un récord internacional en sus operaciones marcó la empresa de capitales belgas Beneo durante el inicio de su nueva campaña de cosecha en Chile. Por primera vez en los 21 años de historia de la compañía en el país, e incluso superando sus registros en Europa, un productor logró romper la barrera de las 100 toneladas de achicoria industrial por hectárea.
La marca fue alcanzada por el agricultor Guillermo Quijada, de la comuna de Los Ángeles, quien anotó un rendimiento de 110,6 toneladas de materia prima promedio en una superficie de 33 hectáreas.
Desde la gerencia agrícola de la multinacional destacaron que este nivel de eficiencia supera cualquier marca previa. El gerente agrícola de Beneo, Alberto Cañete, enfatizó que “ningún agricultor, ni en Bélgica ni en Chile, había sobrepasado las 100 toneladas en una campaña”, lo que a su juicio comprueba el alto potencial competitivo de la agroindustria chilena en el mercado internacional de ingredientes nutricionales.
Este récord productivo da el puntapié inicial a una nueva temporada de recolección de esta materia prima estratégica, destinada a la extracción y refinamiento de inulina y oligofructosa para la industria alimentaria.
Empleo local
Para la cosecha de este año, la superficie sembrada bordea las 5 mil hectáreas, distribuidas operativamente entre las regiones del Maule y La Araucanía, y que abastecen a la planta de la compañía ubicada en Pemuco, Región del Biobío, generando un fuerte impacto económico en la zona centro sur, pues permite la contratación directa de agricultores locales, quienes cultivan la materia prima para la empresa. Actualmente, Beneo trabaja con 130 productores locales en las regiones donde genera su producción.
Las metas para el actual ejercicio buscan superar los sólidos resultados de la campaña 2025. Durante ese periodo, cerca del 60% de la producción nacional se concentró en el Biobío y se alcanzó un rendimiento promedio de 55 toneladas por hectárea, ubicándose entre los cinco mejores desempeños en la historia de la productora.
Tomando en cuenta el éxito anterior, Alberto Cañete, proyectó para este año elevar la productividad y optimizar la calidad de la materia prima. “Queremos mejorar la calidad de la achicoria que traemos a la planta en términos de pudrición y cantidad de piedras, de tierra y de malezas”, comentó.
Huella de carbono
En el ámbito de la gestión corporativa y alineado con el propósito global de la firma de contribuir a una nutrición sostenible, la actual temporada introdujo un bono de sustentabilidad. Este incentivo está orientado a recopilar datos precisos sobre el manejo agrícola de los proveedores.
La medida va en línea con el propósito global de la firma de contribuir a una mejor nutrición humana y animal de forma estrictamente sostenible. “Estamos analizando esos datos para estimar nuestra huella de carbono en la producción de materia prima acá en Chile y, por otro lado, conocer las brechas, las oportunidades, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en términos de sustentabilidad”, explicó finalmente el ejecutivo.
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