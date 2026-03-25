"Apoyar a quienes necesiten ayuda para cumplir y actuar con firmeza frente a la evasión, la elusión y la ilegalidad": las primeras definiciones del nuevo director del SII
La mañana de este miércoles, el ingeniero Jorge Trujillo se instaló en propiedad como el nuevo titular de Impuestos Internos y envió un mensaje a los cerca de 5.000 funcionarios.
Noticias destacadas
Temprano, la mañana de este miércoles arribó el ingeniero Jorge Trujillo al piso 6 de Teatinos 120, sede del Ministerio de Hacienda.
En dicha locación, se encuentra nada menos que la dirección nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo cuya titularidad asumió Trujillo en esta jornada, luego de que el martes se oficializara su designación a través del uso de una de las 12 denominadas "balas de plata", que permiten al Presidente de la República designar sin concurso público a hasta 12 cargos adscritos a Alta Dirección Pública (ADP) en sus primeros tres meses de administración.
Trujillo ejercía como ejecutivo de la multinacional tecnológica Sicpa. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tuvo roles clave en el SII a inicios de los 2000, siendo director de Grandes Contribuyentes entre 2002 y 2008, con Juan Toro y Ricardo Escobar como directores nacionales, mientras que entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 fue subdirector de Fiscalización de la entidad. Luego fue gerente del área tributaria de Telefónica entre 2010 y 2012.
Posee un master en Administración Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, uno de los posgrados tradicionales que realizan los altos ejecutivos del SII.
El mensaje a las tropas
Tras sostener reuniones internas con su gabinete, la nueva autoridad envió un mensaje de saludo a los cerca de 5.000 funcionarios del organismo.
El texto, que tuvo a la vista Diario Financiero, parte con Trujillo señalando que asume la dirección de la entidad "con mucho entusiasmo" y un "profundo reconocimiento" al trabajo que los funcionarios realizan a lo largo del país.
"Retorno al servicio plenamente consciente de la importancia de su rol para el desarrollo de Chile y, especialmente, del enorme valor de las personas que lo conforman. La calidad profesional, compromiso y vocación de servicio de nuestros equipos han sido y seguirán siendo el principal activo de nuestra institución", señala la misiva.
Así, el nuevo director enfatiza que la institución tiene por delante "desafíos relevantes en un contexto exigente", que los invita a trabajar con "excelencia, colaboración y mirada de futuro".
"Nuestra misión es asegurar el cumplimiento tributario y nuestras aspiración de ser referencia a nivel internacional solo serán posibles si trabajamos unidos, desplegando nuestras capacidaes en todo el territorio nacional", agrega la autoridad.
Junto con señalar que priorizará el fortalecimiento del uso estratégico de la información y la tecnología, así como las metodologías de trabajo y la mejora continua de los procesos, Trujillo recalca que el desarrollo de capital humano, la formación de competencia, el liderazgo y una supervisión efectiva "serán claves para potenciar el desempeño de nuestros equipos".
"Debemos fiscalizar con mayor efectividad, facilitar el cumplimiento y entregar certeza tributaria a los contribuyentes, apoyando a quienes necesiten ayuda para cumplir y, al mismo tiempo, actuando con firmeza frente a la evasión, la elusión y la ilegalidad. En este marco, el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario será una herramiento central para orientar nuestras acciones", agrega el ingeniero.
La comunicación cierra con un llamado a los funcionarios a mantener el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso con el país: "Estoy convencido que los desafíos que tenemos por delante son también una oportunidad para seguir fortaleciendo el prestigio del servicio y su aporte a Chile".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Academia de innovación Her Global Impact destaca tres proyectos de tecnología liderados por mujeres y abre convocatoria
En una jornada que reunió a referentes del ecosistema de innovación, inversión y emprendimiento, cinco emprendedoras presentaron soluciones concretas a desafíos críticos del siglo XXI, en materias como minería sostenible, escasez hídrica y acceso a educación tecnológica.
Ministro Poduje instruye desistimiento de millonaria expropiación de Club Hípico de Punta Arenas como parte del Plan de Ajuste Fiscal
En el proceso iniciado en la administración Boric se había fijado una indemnización de US$ 22,7 millones, pero el propietario busca al menos US$ 53,8 millones. “Lamentamos que el Sr. ministro cometa un error de interpretación, de manera de acelerar indebidamente un proceso”, dijo el abogado de la empresa tras la solicitud de retención del pago provisional.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete