"Apoyar a quienes necesiten ayuda para cumplir y actuar con firmeza frente a la evasión, la elusión y la ilegalidad": las primeras definiciones del nuevo director del SII

La mañana de este miércoles, el ingeniero Jorge Trujillo se instaló en propiedad como el nuevo titular de Impuestos Internos y envió un mensaje a los cerca de 5.000 funcionarios.

Temprano, la mañana de este miércoles arribó el ingeniero Jorge Trujillo al piso 6 de Teatinos 120, sede del Ministerio de Hacienda.

En dicha locación, se encuentra nada menos que la dirección nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo cuya titularidad asumió Trujillo en esta jornada, luego de que el martes se oficializara su designación a través del uso de una de las 12 denominadas "balas de plata", que permiten al Presidente de la República designar sin concurso público a hasta 12 cargos adscritos a Alta Dirección Pública (ADP) en sus primeros tres meses de administración.

Trujillo ejercía como ejecutivo de la multinacional tecnológica Sicpa. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tuvo roles clave en el SII a inicios de los 2000, siendo director de Grandes Contribuyentes entre 2002 y 2008, con Juan Toro y Ricardo Escobar como directores nacionales, mientras que entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 fue subdirector de Fiscalización de la entidad. Luego fue gerente del área tributaria de Telefónica entre 2010 y 2012.

Posee un master en Administración Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España, uno de los posgrados tradicionales que realizan los altos ejecutivos del SII.

El mensaje a las tropas

Tras sostener reuniones internas con su gabinete, la nueva autoridad envió un mensaje de saludo a los cerca de 5.000 funcionarios del organismo.

El texto, que tuvo a la vista Diario Financiero, parte con Trujillo señalando que asume la dirección de la entidad "con mucho entusiasmo" y un "profundo reconocimiento" al trabajo que los funcionarios realizan a lo largo del país.

"Retorno al servicio plenamente consciente de la importancia de su rol para el desarrollo de Chile y, especialmente, del enorme valor de las personas que lo conforman. La calidad profesional, compromiso y vocación de servicio de nuestros equipos han sido y seguirán siendo el principal activo de nuestra institución", señala la misiva.

Así, el nuevo director enfatiza que la institución tiene por delante "desafíos relevantes en un contexto exigente", que los invita a trabajar con "excelencia, colaboración y mirada de futuro".

"Nuestra misión es asegurar el cumplimiento tributario y nuestras aspiración de ser referencia a nivel internacional solo serán posibles si trabajamos unidos, desplegando nuestras capacidaes en todo el territorio nacional", agrega la autoridad.

Junto con señalar que priorizará el fortalecimiento del uso estratégico de la información y la tecnología, así como las metodologías de trabajo y la mejora continua de los procesos, Trujillo recalca que el desarrollo de capital humano, la formación de competencia, el liderazgo y una supervisión efectiva "serán claves para potenciar el desempeño de nuestros equipos".

"Debemos fiscalizar con mayor efectividad, facilitar el cumplimiento y entregar certeza tributaria a los contribuyentes, apoyando a quienes necesiten ayuda para cumplir y, al mismo tiempo, actuando con firmeza frente a la evasión, la elusión y la ilegalidad. En este marco, el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario será una herramiento central para orientar nuestras acciones", agrega el ingeniero.

La comunicación cierra con un llamado a los funcionarios a mantener el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso con el país: "Estoy convencido que los desafíos que tenemos por delante son también una oportunidad para seguir fortaleciendo el prestigio del servicio y su aporte a Chile".