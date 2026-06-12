Frigolett advierte sobre las apuestas online: Estamos haciendo la vista gorda”

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, participó este jueves de DF al Cierre, donde cuestionó la decisión del organismo de instruir que las plataformas de apuestas digitales domiciliadas en el extranjero que entregan servicios a consumidores chilenos tienen que pagar IVA, resolución que generó polémica debido a que la Corte Suprema ha declarado que estas entidades son ilegales.

Frigolett recordó que, históricamente, en Chile los juegos de azar han sido considerados ilegales, excepto cuando una ley específica los regula, como ha ocurrido con la hípica y los casinos físicos, por lo que calificó como una “visión extremadamente miope” la idea de que, como las plataformas operan de todas formas, “que por lo menos paguen impuestos”.

“Si es el mismo actor (el SII) que está, por un lado, tratando de establecer el garrote para que la evasión y la elusión disminuyan, no puede ser que le abra el abanico a una actividad millonaria ilegal y decirle: ‘Bueno, por lo menos paga impuestos y con eso estamos saldados’”, planteó.

Y así, dejó sembrada una preocupación: “El volumen de negocios que ya están teniendo en Chile ya debería ser muy grande. Por lo tanto, estamos en un esquema de doble filo, porque en el minuto que aparezca una recaudación significativa... si ya, sin tener nada, estamos haciendo la vista gorda, ahí la cosa va a ser mucho más compleja”.

El economista se remontó a sus tiempos en el SII y sostuvo que la actividad, a nivel global, llegaba a duplicar el PIB de la economía chilena. Y así, ejemplificó con que las casas de apuestas están auspiciando espacios televisivos, concursos de todo tipo y “ni hablar de los programas donde están los deportistas comentando el deporte nacional”.

En ese sentido, fue más allá y alertó que, en el caso de muchas plataformas, “no se tiene ninguna noción de quién está detrás”, y lo relacionó con el reciente hallazgo de que ejecutivos bancarios estaban ligados al narcotráfico.

“La noticia del Tren de Aragua perforando el sistema financiero debiera llevarnos a decir que algo tenemos que hacer, porque así como vamos, esto va a ser el descontrol absoluto. Y las plataformas ya están totalmente descontroladas”, advirtió.

Además, apuntó a que hay muchos ludópatas que tienen prohibido su acceso a los casinos por su enfermedad y que ahora ven abiertas las casas de apuestas online; esa misma situación, dijo, ocurre con los menores de edad y postuló que hoy, al inicio del Mundial, hay incluso escolares apostando en estas plataformas.

Con todo, desde un punto de vista técnico, señaló que si estuviera al mando del servicio “iría por los apostadores”, dado que es más fácil cobrar el IVA a los consumidores, y haría todo lo posible para apurar el proyecto de ley que busca regular las apuestas online. Esto, agregó, contribuiría a no contaminar lo que se está haciendo con los servicios digitales legales, que están permitiendo al Estado recaudar US$ 400 millones anuales.