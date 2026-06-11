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¿Pagar impuestos legaliza una actividad? Los precedentes y el debate tras la polémica decisión del SII de gravar las apuestas digitales

Entre expertos tributarios asemejan -guardando las proporciones- la decisión del organismo con la incipiente tributación de actividades no normadas, como los creadores de contenido o con el gravamen multa que se aplica a actividades ilícitas como el contrabando.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 10:30 hrs.

Sebastian Valdenegro SII Hacienda impuestos Corte Suprema
<p>¿Pagar impuestos legaliza una actividad? Los precedentes y el debate tras la polémica decisión del SII de gravar las apuestas digitales</p>

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