"No tenemos resuelto el problema": Asociación de Municipalidades se reúne con Quiroz en medio de discrepancias por contribuciones
Los ediles le entregaron una propuesta a la cartera en el marco de la discusión de la ley miscelánea.
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Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), quienes sostuvieron una reunión con el ministro de la cartera Jorge Quiroz, donde presentaron su preocupación por los efectos que podrían tener en las arcas municipales la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de los mayores de 65 años, que es parte del proyecto misceláneo del Ejecutivo.
Fue la alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la Amuch, Catalina San Martín, la que luego de la reunión se expresó "preocupada", ya que según afirmó "no tenemos resuelto el problema".
Sin embargo agregó que si bien están de acuerdo con que las personas mayores de 65 años deben estar exentas del pago de contribuciones, "algunos alcaldes creemos que tiene que tener límites esta medida, pero respecto a cómo se reponen los fondos", aludiendo a la reposición estipulada en el proyecto del Ejecutivo, pactada en 15 años.
Además, la edil de Las Condes propuso como solución que -en el marco de los recortes del gasto público- se podrían aplicar ajustes en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), para que esos recursos puedan efectivamente llevarse "directo a los municipios", mientras que "un pequeño grupo de personas de la Subdere estén instalados en el Ministerio del Interior".
Asimismo, destacó que aunque "las contribuciones que se aportan al Fondo Común han crecido, los gastos y obligaciones que hemos tenido que asumir los municipios también".
Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, calificó la reunión como una "noticia en desarrollo", cuestionando "cómo compensamos a los municipios que nos vamos a ver afectados", aseverando que "afecta y nos pega bajo la línea de flotación y quiénes se van a ver afectados los vecinos más vulnerables".
Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, explicó que aunque en promedio solo "un 23% de los hogares paga contribuciones, en el caso de Vitacura es el 96%", lo que los convierte en "uno de los municipios más afectados con la medida".
Merino expuso además que "todas las exenciones que se han hecho en el pasado han limitado el valor de la vivienda a un poco más de $ 225 millones ", pero que en el caso de su comuna, "todas las viviendas superan ese monto".
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