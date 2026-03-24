Ya van ocho: Gobierno oficializa uso de una nueva "bala de plata" y Jorge Trujillo asumirá como director del SII
El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el decreto que exime al cargo de la designación por concurso vía Alta Dirección Pública (ADP).
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El Gobierno oficializó la mañana de este martes el uso de la octava "bala de plata".
O sea, la designación directa y sin concurso público vía Alta Dirección Pública (ADP) de hasta 12 cargos adscritos, potestad que se puede ejercer solo durante los primeros tres meses de una nueva administración.
Luego de que el sábado pasado se oficializara el uso de este mecanismo en siete cargos, este martes se confirmó el octavo: la dirección nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII).
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Haciena, Jorge Quiroz, oficializaron el uso de esta facultad para el organismo fiscalizador.
"Exímase de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo quincuagésimo séptimo de la ley Nº 19.882, al cargo de director/a del Servicio de Impuestos Internos, de Primer Nivel Jerárquico, adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública", se lee en el texto.
De esta manera, se allana el camino para la designación del ingeniero Jorge Trujillo como nuevo director, quien llegará a reemplazar a la actual directora subrogante, Carolina Saravia.
Trujillo ejercía como ejecutivo de la multinacional tecnológica Sicpa. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tuvo roles clave en el SII a inicios de los 2000, siendo director de Grandes Contribuyentes entre 2002 y 2008, con Juan Toro y Ricardo Escobar como directores nacionales, mientras que entre marzo de 2006 y diciembre de 2008 fue subdirector de Fiscalización de la entidad. Luego fue gerente del área tributaria de Telefónica entre 2010 y 2012.
Con un master en Administración Internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España -uno de los posgrados tradicionales que realizan los altos ejecutivos del SII-.
Una de las primeras definiciones que deberá adoptar Trujillo al encabezar el SII será si deberá o no inhabilitarse en participar en decisiones que involucren a la empresa Sicpa, ya que hoy es la firma encargada de realizar la trazabilidad de la aplicación del impuesto específico al tabaco, una de las principales fuentes de evasión de impuestos en el país a través del contrabando.
Trujillo, de esta forma, supera a otros nombres que sonaban en la carrera por el SII, como el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Iván Beltrand, que hoy es gerente general y socio de la empresa de ingeniería de sistemas BinaryBag y fue jefe del Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes del SII entre enero de 2006 y diciembre de 2008, y subdirector de Fiscalización entre diciembre del 2008 y abril del 2013. Cuenta con un MBA de la U. de Chile; el ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Santiago e histórico exsocio de PwC, Germán Campos, que hoy está dedicado a las asesorías a través de su consultora GC y estuvo más de 36 años en PwC; y la misma Carolina Saravia.
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