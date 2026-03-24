Kast y la histórica alza de los combustibles: “Son medidas duras, pero no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”
El mandatario afirmó que “hoy enfrentamos una crisis mundial, que no buscamos por una guerra, y una crisis fiscal, que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el Gobierno”.
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En su llegada al aeropuerto de Puerto Montt, el Presidente de la República, José Antonio Kast, salió al paso de las críticas de la oposición por las medidas adoptadas la noche del lunes, que van a significar unalza histórica en los combustibles.
"No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”, dijo el jefe de Estado.
Antes de comenzar sus actividades en la zona sur, Kast sostuvo que “el ministro de Hacienda comunicó lo que íbamos a hacer en los próximos días, son medidas duras y lo entendemos, pero también queremos ir ayudando a la familia más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza las vecinas se puede mitigar en temas de transporte público mayor, como son los buses, o en el transporte colectivo menor”.
Reconoció que se trata de una medida impopular, pero afirmó que “lo que no podemos hacer es engañar a las personas, no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociale,s en temas de ayuda a la familia más necesitadas”.
Frente a las críticas de exministros del Gobierno anterior y parlamentarios de la oposición, el mandatario explicó que “lamentablemente vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, esperamos que vuelva la paz, la situación que vivimos es distinta a gobiernos anteriores. Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno ¿cómo lo hacemos? Y con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando, no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales”.
Kast remató señalando que “cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja como otra guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno anterior sí les había dejado fondo de reserva. Nosotros hemos contado con arcas vacías, por tanto, lo entiendo como una crítica política, pero los llamaría a la responsabilidad a la seriedad y así como está generándose esta alza de los precios, los combustibles por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo”.
Reforzó que con las medidas adoptadas “nosotros estamos actuando con responsabilidad que nos habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los recursos públicos cuando les correspondía” y que “hoy enfrentamos una crisis mundial, que no buscamos por una guerra, y una crisis fiscal, que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el Gobierno”.
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