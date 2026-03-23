Combustibles: Kast pide unidad al oficialismo de cara al anuncio de ayudas para contener alzas en transporte público y la parafina
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detallará las medidas esta noche: “Estamos trabajando enfrentando el tema como corresponde y terminando de perfeccionarlas”, indicó.
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Con un llamado a la unidad y evitar el “fuego amigo” desde el oficialismo, el Presidente José Antonio Kast participó este lunes en el comité político ampliado realizado en La Moneda con los partidos que apoyan a la actual administración.
Esto, buscando cerrar filas en apoyo a las medidas que serán anunciadas esta noche para evitar que, producto del alza internacional del precio del petróleo, se incremente el valor del pasaje del transporte público y el de la parafina.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será el encargado de dar el anuncio del paquete de medidas en ayuda de los sectores más vulnerables, que se verían impactados con el incremento en el valor de los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente que se anticipa para este jueves.
Esto va en paralelo con los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Mepco) que aplicará el Gobierno vía decreto para no seguir subsidiando las alzas de precios producto de la guerra.
Tras participar en el comité político, Quiroz señalado -de forma escueta- que las medidas “los van a conocer oportunamente, todo el país. Estamos trabajando enfrentando el tema como corresponde y terminando de perfeccionarlas” y precisó que “nuestro pensamiento siempre está con los sectores de clase media y más modestos”.
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El diseño comunicacional preparado por el Ejecutivo es que Quiroz entregue los detalles del paquete de medidas para paliar las alzas en sectores específicos, a través de entrevistas con cinco canales de televisión. Las entrevistas serán grabadas esta tarde y emitidas en simultáneo en horario prime esta noche. Mañana en el Congreso Quiroz entregaría más detalles de las medidas.
Tras el comité político en Palacio, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, indicó que “lo cierto es que hay guerra y que no nos dejaron ni un peso. El Presidente nos ha pedido especial unidad y la hacemos propia. En los momentos de dificultad se prueban los que piensan en los intereses del país”. Sin entrar en detalles sobre el contenido, explicó que “nos parece que el Gobierno va a hacer un esfuerzo importante, especialmente a los sectores más vulnerables” para acotar alzas de precios.
En tanto, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “en todo lo que el Gobierno estime conveniente para paliar las alzas a la ciudadanía lo vamos a respaldar, eso fue unánime entre los partidos oficialistas y esperamos que también de la oposición” y precisó que “si hay algo que nos transmitieron con claridad el Presidente y el ministro de Haciendam fue que el foco debe estar puesto en los más vulnerables”.
A su turno, el presidente de Evopoli, senador Luciano Cruz Coke, indicó que “el Gobierno está preparando un plan en materias específicas para que el aumento de los precios no afecte a la ciudadanía en los pasajes de la micro y en la parafina”.
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