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¿Puede un paper impulsar un alza de 170%? Las razones del salto de la acción de Molymet

El documento publicado en mayo de 2025 situó al molibdeno al centro del futuro de la construcción de chips para la inteligencia artificial (IA).

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

Cristóbal Muñoz Acciones Bolsa chilena alza
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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