MOP sepulta proyecto de Boric para el Aeropuerto de Santiago y hará nueva licitación para su ampliación

La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales. La propuesta del gobierno anterior requería una inversión de US$ 4.000 millones.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que iniciará un nuevo proceso de licitación para desarrollar un anteproyecto referencial de la próxima etapa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. La decisión, señalaron, responde a la necesidad de ajustar la iniciativa al presupuesto disponible, actualizar las proyecciones de demanda y ampliar la participación de consultoras internacionales.

El proceso será liderado por la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Aeropuertos, y considera una revisión integral de los requerimientos de infraestructura del principal terminal aéreo del país hacia un horizonte de largo plazo.

Según explicó la cartera, la actualización del plan maestro del aeropuerto, realizada entre 2021 y 2023, proyectó un crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y de las operaciones, lo que implicaría mejoras en los sistemas y una eventual ampliación de la capacidad instalada con miras a 2060.

La cartera liderada por Martín Arrau agregó que este nuevo proceso de licitación busca asegurar mejores condiciones técnicas, más competencia y un proyecto que responda a la demanda real de las próximas décadas. En esa línea, uno de los objetivos centrales de la nueva licitación es habilitar un Registro Especial Internacional (REI), mecanismo que permitirá ampliar la participación de empresas consultoras a través de consorcios extranjeros, tal como ocurrió en el proceso de construcción del actual terminal internacional del aeropuerto.

“Dado que la concesión del aeropuerto se extendió hasta 2038, contamos con holguras y el tiempo necesario para relanzar esta licitación, efectuando los ajustes necesarios en el proceso. El objetivo es contar con las mejores proyecciones de demanda de pasajeros y carga, considerando el nuevo escenario del tráfico aéreo de los últimos años, y a partir de ello establecer un anteproyecto adecuado“, afirmó el Director General de Obras Públicas, Joaquín Dagá.

Cabe precisar que en la licitación original del estudio participaron cinco empresas, pero solo una cumplió con los requisitos técnicos. Su oferta económica superó en $ 2.780 millones, equivalente a un 21%, el presupuesto oficial definido por la autoridad, "lo que llevó a desestimar el proceso".

US$ 4.000 millones costaba la ampliación del principal terminal aéreo de Santiago

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El proyecto de Boric

En materia de infraestructura, la ampliación del Aeropuerto fue uno de los principales proyectos presentados por la cartera en la era de Jessica López como ministra.

La iniciativa de la administración Boric pretendía triplicar la capacidad del aeropuerto, permitiendo movilizar hasta 84 millones al año.

Esto incluía un tercer y un cuarto terminal de pasajeros; una tercera pista de aterrizaje; nuevos accesos vehiculares e instalaciones logísticas y de carga; y la incorporación de un tren ligero que conecte los distintos sectores del recinto.

La inversión estimada para concretar esas obras ascendía a los US$ 4.000 millones, de los cuales US$ 3.000 millones eran directamente de obras y, lo restante, correspondía a procesos de expropiación.



Esto, debido a que la expansión consideraba aumentar la superficie del AMB desde 1.070 hectáreas (ha) a 2.368 ha, avanzando hacia el sector norponiente, lo que implicaba hacerse con terrenos ubicados en las comunas de Pudahuel y Lampa.

Otras iniciativas

En paralelo, la nueva administración del MOP señaló que está avanzando en una cartera de iniciativas para la red aeroportuaria a nivel nacional. La Dirección de Aeropuertos ya entregó a la Dirección General de Concesiones los anteproyectos referenciales para la ampliación de los aeropuertos Cañal Bajo (Osorno), El Tepual (Puerto Montt) y Mocopulli (Chiloé), que serán licitados como parte de la Red Aeroportuaria Sur. También se incluyen los aeropuertos Balmaceda y Presidente Ibáñez, en el marco de la Red Aeroportuaria Austral.

Estos proyectos, señalaron, contemplan ampliaciones de terminales, mejoras en pavimentos e incorporación de equipamiento, y cuentan con aprobación ambiental y evaluación social favorable.

Adicionalmente, durante este año se iniciarán los diseños de anteproyectos para los aeropuertos Carriel Sur (Concepción), La Florida (La Serena) y Diego Aracena (Iquique), considerando el término de sus concesiones en la próxima década.

A esto se suma el proyecto de mejoramiento y ampliación del aeródromo de Puerto Natales, con una inversión estimada de $143 mil millones.

Finalmente, el Ministerio indicó que mantiene estudios de demanda para orientar futuras inversiones, tanto en transporte aéreo de carga en la macrozona centro sur como en el desarrollo del aeródromo Bernardo O’Higgins de Chillán, cuyos resultados se esperan para el primer semestre de 2026.