Tras el impacto por el alza en combustibles, Kast pide "a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles"
El mandatario sostuvo que “nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de inversión en nuestra patria”.
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Al terminar su gira por la Araucanía, el Presidente José Antonio Kast volvió a referirse este miércoles a las medidas que el gobierno adoptó para hacer frente al alza de los combustibles a nivel internacional que implicarán alzas en la bencina y el diésel, y cuyo fuerte incremento desde este jueves ha provocado un brusco deterioro en la aprobación ciudadana al inicio de su mandato.
Enfrentando las críticas sostuvo que “seguimos avanzando en el tema de ordenar todas las cuentas públicas, para que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de inversión en nuestra patria”. El mandatario además indicó además que quería “pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza de que siempre vamos a hablar con la verdad”.
Agregó que “la verdad da una libertad enorme en política y por mucho tiempo hay políticos que buscaban una línea más populista que la línea de la verdad; y eso nos permite mirar siempre de frente y hablar con los vecinos y decir las cosas por su nombre”. Reafirmó que “estamos en una situación difícil, compleja, pero estamos aquí para trabajar por cada chileno para mejorar su condición de vida”.
El mandatario retorna esta tarde a Santiago luego de una gira de dos días por la zona sur, donde visitó las obras del puente sobre el Canal Chacao, inauguró la feria salmonera Aquasur, visitó las obras del hospital de Puerto Varas y hoy visitó la segunda comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros en Ercilla y luego el Regimiento Militar Victoria.
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