"Luna de miel" duró 11 días: la desaprobación a Kast se dispara 7 puntos por el alza en los combustibles

“Estoy seguro de que en un año nos van a agradecer por la responsabilidad”, dijo el mandatario ayer. (Foto: Aton Chile)

El sondeo de Plaza Pública Cadem, que se levantó el martes que siguió al anuncio del ministro de Hacienda, indicó que un 85% declara que aumento en los combustibles lo afectará personalmente.

Once días alcanzó el Presidente José Antonio Kast sostener la alta aprobación con la que comenzó su gobierno (51%), debido a que la crisis por



, debido a que la crisis por el alza en el precio de los combustibles impactó de manera significativa su relación con la opción pública y la desaprobación es por primera vez más alta, indicó un sondeo de Plaza Pública Cadem.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la aprobación cayó cuatro puntos porcentuales a un 47% en el registro del 24 de marzo comparado con el 20 de marzo, mientras que la desaprobación subió 7 puntos porcentuales a 49% en el mismo período. El último sondeo se realizó el día después de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó se los aumentos históricos en los precios de los combustibles.





Un "59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable y 43% cree que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. Solo el 33% piensa que el Estado está enfrentando una situación crítica, argumento que está usado el gobierno para justiciar las alzas", indicó Cadem.





En cuanto al impacto de la medida, un 85% declara que alza lo afectará personalmente, 5 puntos más que la semana pasada y 39% cree que el principal afectado es la clase media. A su vez, el 54% cree que los precios seguirán subiendo y el 94% estima un alto impacto en el costo, agregó la encuesta.



