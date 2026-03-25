"Luna de miel" duró 11 días: la desaprobación a Kast se dispara 7 puntos por el alza en los combustibles
El sondeo de Plaza Pública Cadem, que se levantó el martes que siguió al anuncio del ministro de Hacienda, indicó que un 85% declara que aumento en los combustibles lo afectará personalmente.
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