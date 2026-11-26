La compañía registró utilidades por US$ 78,8 millones en los primeros nueve meses del año, impulsada principalmente por el alza en los precios internacionales de la harina y el aceite de pescado. En paralelo, el negocio acuícola que busca comprar AquaChile aumentó su Ebitda en 28%.

Blumar reportó un fuerte incremento en sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre de 2026. En medio de las negociaciones con Empresas Agrosuper , dueña de AquaChile, para desprenderse de la totalidad de su negocio salmonero,

La compañía registró utilidades por US$ 78,8 millones entre enero y septiembre, más que triplicando los US$ 24,7 millones obtenidos en igual período del año anterior. En tanto, sus ingresos consolidados aumentaron 15%, hasta los US$ 655,2 millones, mientras que su Ebitda previo al ajuste de valor justo creció 97%, alcanzando los US$ 162,1 millones.

por una menor oferta mundial de productos del mar asociada al fenómeno de El Niño y a la reducida primera temporada de pesca en Perú, lo que ha disparados los precios internacionales harina (un 70%) y aceite de pescado un 350%, frente al cierre del tercer trimestre de 2025. El desempeño estuvo impulsado principalmente, tal como ha ocurrido con otras empresas de la industria,lo que ha disparados los precios internacionales harina (un 70%) y aceite de pescado un 350%, frente al cierre del tercer trimestre de 2025.

A esto se sumó una recuperación de las capturas de jurel durante el tercer trimestre, lo que permitió al segmento pesquero alcanzar un Ebitda acumulado de US$ 125,3 millones, frente a los US$ 53,5 millones del ejercicio anterior.

Cómo está el negocio que quiere vender

Los resultados se conocen a poco más de tres semanas de que DF informara que Blumar negociaba con Agrosuper la venta del 100% de su filial salmonera, en una operación de US$ 540 millones.

Solo el salmones tuvieron un Ebitda de US$ 36,8 millones, un 28% superior a los US$ 28,7 millones obtenidos en igual período del año anterior.

Sin embargo, este resultado incorpora un efecto extraordinario de US$ 15,8 millones de aranceles pagados en Estados Unidos. Sin este efecto, el Ebitda del segmento habría alcanzado los US$ 21 millones, cifra inferior a la reportada a septiembre de 2025.