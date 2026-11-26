Blumar triplica sus ganancias en plena negociación para vender su negocio salmonero
La compañía registró utilidades por US$ 78,8 millones en los primeros nueve meses del año, impulsada principalmente por el alza en los precios internacionales de la harina y el aceite de pescado. En paralelo, el negocio acuícola que busca comprar AquaChile aumentó su Ebitda en 28%.
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