Innovar desde las operaciones: la mirada femenina que transforma la minería

Cuando hablamos de innovación en minería, solemos pensar en tecnologías de vanguardia, automatización y transformación digital. Pero la verdadera innovación ocurre también en terreno, en operaciones, donde día a día se desafían paradigmas, se identifican oportunidades de mejora y se lideran cambios que impactan directamente la seguridad, eficiencia y sustentabilidad de los procesos.

Desde hace más de 17 años trabajo en el rubro minero, desarrollándome en áreas operativas y de innovación. He sido testigo de cómo, lentamente, más mujeres se han ido sumando a este espacio históricamente masculino. No ha sido fácil. Las barreras culturales, los sesgos inconscientes y la falta de referentes femeninos fueron desafíos reales. Pero cada vez somos más las que lideramos equipos, empujamos transformaciones y abrimos camino a nuevas generaciones.

La innovación necesita diversidad. No solo de género, sino de experiencias, miradas y estilos de liderazgo. En mi experiencia, las mujeres aportamos una visión integradora, colaborativa y orientada al propósito. Una forma de liderar que pone en el centro a las personas, sin dejar de lado los resultados. Esta combinación es especialmente potente cuando se trata de transformar industrias tan exigentes como la minería.

Aún queda mucho por avanzar. La participación femenina en cargos de decisión sigue siendo baja, especialmente en áreas técnicas y de innovación. No se trata solo de sumar mujeres, sino de generar condiciones para que podamos aportar con todo nuestro potencial: acceso a mentorías, formación técnica, políticas de conciliación y una cultura organizacional realmente inclusiva.

La innovación que transforma no siempre es la más visible. Muchas veces está en una mejora continua, en una conversación que genera cambio, en una práctica que se replica y escala. Y en eso, las mujeres que trabajamos en operaciones tenemos mucho que decir y aportar.

Hoy más que nunca, la industria y el mundo necesita líderes capaces de integrar distintas perspectivas. Apostar por una innovación diversa no es solo una decisión ética, es una estrategia inteligente. Porque los desafíos que enfrentamos —productivos, ambientales, sociales— requieren soluciones nuevas. Y esas soluciones se construyen mejor cuando hay más voces en la mesa.