Las petroleras, que acumulan miles de millones en facturas impagas de Pdvsa, también planean duplicar su producción de gas costa afuera y exportar GNL desde 2031.

La española Repsol y la italiana Eni se han comprometido a invertir conjuntamente US$ 2.000 millones en cinco años en su empresa mixta con Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), según un marco macroeconómico publicado el martes por el gobierno venezolano.

Las petroleras llevan décadas operando en el país a pesar de la inestabilidad política, el colapso económico y las sanciones de Estados Unidos, acumulando a lo largo de este tiempo miles de millones de dólares en facturas impagadas por parte del Estado venezolano.

Ahora se disponen a aumentar la producción de petróleo y gas en Venezuela, aunque aún no han publicado planes de inversión detallados.

"Eni y Repsol se comprometieron a invertir conjuntamente US$ 2 mil millones durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas con Pdvsa", sostiene el documento.

"Por otra parte, Eni y Repsol alcanzaron acuerdos para más que duplicar la producción de gas costa afuera en el campo Cardón IV (...) y exportar dicho gas en forma de gas natural licuado (GNL) a través de una terminal flotante, con el inicio de las exportaciones previsto para finales de 2031", agrega.

Repsol y Eni poseen cada una la mitad de la empresa conjunta de gas y colaboran con Pdvsa en proyectos petroleros en el país. Las compañías no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.