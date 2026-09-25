Brasileña Tivit anuncia programa de US$ 200 millones para construir plataformas especializadas de tecnología en América Latina

La compañía estructura un programa permanente de M&A para ampliar tecnologías propietarias, profundizar su actuación en sectores estratégicos y acelerar el crecimiento en la región.

Tivit, multinacional brasileña de tecnología del Grupo Almaviva, anunció el lanzamiento de un programa de US$ 200 millones en adquisiciones para acelerar su crecimiento en América Latina. La iniciativa busca ampliar el portafolio de tecnologías propietarias y construir plataformas especializadas en sectores estratégicos de la economía.

El programa estará dirigido principalmente a la adquisición de empresas desarrolladoras de software y hardware propietarios, con soluciones consolidadas y alto potencial de crecimiento. La estrategia priorizará compañías con una facturación de entre US$ 4 millones y US$ 40 millones, capaces de complementar las capacidades de Tivit y ganar escala a partir de su presencia regional.

Las inversiones están organizadas en seis plataformas verticales -gobierno, con foco en Seguridad Pública y Defensa, Mercado Financiero, Transportes, Manufactura, Salud y Utilities- además de dos plataformas horizontales, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

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Mapeo de mercado

La estrategia parte de una visión que Tivit viene desarrollando en los últimos años: a medida que avanza la transformación digital, crece la necesidad de combinar capacidades tecnológicas horizontales con un conocimiento profundo de los desafíos de cada industria. Cloud, datos, ciberseguridad, aplicaciones empresariales e Inteligencia Artificial siguen siendo capacidades centrales, combinadas con tecnologías propietarias y soluciones especializadas por sector.

Para estructurar esta agenda, Tivit desarrolló estudios dedicados por industria, analizando las necesidades de los clientes, la dinámica competitiva, las tendencias tecnológicas y las oportunidades de innovación. A partir de este diagnóstico, se definieron capacidades prioritarias y tesis de inversión que orientan el mapeo de potenciales adquisiciones.

El programa ya está en ejecución. La compañía mapeó 620 empresas, de las cuales 308 fueron seleccionadas y abordadas. Tivit mantuvo conversaciones con 75 potenciales objetivos y cuenta actualmente con 15 oportunidades en fase de profundización.

“No comenzamos el M&A por la empresa que aparece a la venta; comenzamos por la estrategia. Primero buscamos entender dónde queremos competir, qué problemas de nuestros clientes necesitan ser resueltos y qué capacidades tecnológicas necesitamos construir. Solo entonces buscamos, de forma proactiva, las empresas que pueden acelerar esta visión. Ya hemos mapeado 620 compañías y tenemos 15 oportunidades en profundización. El objetivo no es realizar adquisiciones por volumen, sino construir plataformas que amplíen nuestra diferenciación y capacidad de generar valor para los clientes”, afirmó el director de Estrategia, M&A y Marketing de la empresa, Mitri Britto.

La iniciativa de Tivit está alineada con una visión compartida con el Grupo Almaviva: combinar la capacidad de implementar tecnología a gran escala, el conocimiento profundo de las industrias y las tecnologías propietarias para construir plataformas especializadas y ampliar la generación de valor para los clientes. En los últimos dos años, el grupo destinó más de US$ 1.200 millones a operaciones de M&A, con aproximadamente la mitad de este monto dirigida a América Latina.

Durante este período, amplió su presencia en diferentes mercados y verticales mediante adquisiciones como Tivit en Brasil y Latam; Iteris, especializada en movilidad inteligente en Estados Unidos; Mabrian, enfocada en tecnologías para turismo; y B.M. Tecnologie Industriali, especializada en soluciones para saneamiento y gestión del agua.

Además del capital, Tivit pretende apoyar a los fundadores y equipos de las empresas adquiridas en la maduración y escalabilidad de sus soluciones, ofreciendo acceso a su base de clientes, capacidad comercial, infraestructura tecnológica y presencia en América Latina. La integración con el Grupo Almaviva amplía este potencial, creando caminos para que tecnologías desarrolladas en Brasil y en la región puedan ser llevadas a otras geografías y clientes del Grupo.

“Tenemos una visión a largo plazo para América Latina. En los últimos dos años, el Grupo Almaviva invirtió más de US$ 1.200 millones en adquisiciones, aproximadamente la mitad de ese monto en la región. Queremos seguir invirtiendo donde identifiquemos tecnología, conocimiento y capacidad para generar valor. El programa desarrollado por Tivit, combina esta capacidad financiera con un enfoque estructurado para la construcción de plataformas especializadas. Nuestra ambición es apoyar a empresas innovadoras en su próxima etapa de crecimiento y crear condiciones para que soluciones desarrolladas en América Latina, puedan ganar escala regional y global”, afirmó el CEO Global del Grupo Almaviva, Marco Tripi.

Con una primera fase de inversiones de US$ 200 millones, Tivit pretende mantener un pipeline permanente y realizar múltiples adquisiciones en los próximos años. La estrategia fue diseñada para ser escalable, con las inversiones financiadas progresivamente por la generación de caja de la operación, por la evolución de su rentabilidad y por las sinergias con el Grupo Almaviva.