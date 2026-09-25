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Brasileña Tivit anuncia programa de US$ 200 millones para construir plataformas especializadas de tecnología en América Latina

La compañía estructura un programa permanente de M&A para ampliar tecnologías propietarias, profundizar su actuación en sectores estratégicos y acelerar el crecimiento en la región.

Por: Aracelly Garrido

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 18:40 hrs.

TIVIT Grupo Almaviva IA América Latina
Brasileña Tivit anuncia programa de US$ 200 millones para construir plataformas especializadas de tecnología en América Latina

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