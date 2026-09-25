Gina Ocqueteau presenta su renuncia al directorio de Zofri S.A. a solo cinco meses de haber asumido el cargo

El directorio tomó conocimiento de la decisión durante la sesión ordinaria celebrada hoy 25 de septiembre. Ocqueteau, que había asumido como directora titular el 24 de abril, se desempeña además como presidenta del directorio de SQM.

Zofri S.A. informó este viernes la renuncia de Gina Ocqueteau Tacchini a su cargo de directora titular de la compañía, decisión que fue comunicada al mercado mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El directorio de la sociedad tomó conocimiento de la salida durante su sesión ordinaria N°09, realizada este 25 de septiembre. De acuerdo con la información entregada por la empresa, Ocqueteau presentó su renuncia voluntaria por motivos personales.

Ocqueteau había asumido como directora de Zofri el 24 de abril de este año, tras ser elegida en la junta ordinaria de accionistas para integrar la mesa correspondiente al período 2026 - 2028. Su salida se produce, por lo tanto, cinco meses después de su nombramiento.

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La mesa quedó conformada entonces por siete integrantes y actualmente es encabezada por Claudio Pommiez como presidente y Gisela Schäfer como vicepresidenta.

Ocqueteau mantiene además una posición relevante en el mundo empresarial. Desde mayo de 2025 es presidenta del directorio de SQM, compañía en la que previamente se desempeñaba como directora independiente.

Zofri agradeció el aporte de Ocqueteau durante el período en que integró el directorio.

Hasta ahora, la empresa no ha informado quién asumirá la vacante ni el mecanismo o plazo para definir su reemplazo.