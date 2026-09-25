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Hacienda ficha al abogado Patrick Humphreys como nuevo coordinador de Política Tributaria

La llegada se da en momentos clave para la repartición debido a la pronta implementación de la Ley de Reconstrucción.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 17:30 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda nombramientos Ejecutivos
Hacienda ficha al abogado Patrick Humphreys como nuevo coordinador de Política Tributaria

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