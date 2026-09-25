Hacienda ficha al abogado Patrick Humphreys como nuevo coordinador de Política Tributaria

Luego de la fallida llegada del abogado Juan Pablo Pincheira a inicios de septiembre al Ministerio de Hacienda, la cartera cerró en las últimas horas el fichaje para un cargo clave en su organigrama: el de coordinador de Política Tributaria de la repartición, vacante desde el 10 de agosto pasado cuando el anterior titular de esa área, Sebastián Vallebona , asumió como subsecretario de Hacienda.

Así, el próximo jueves 1 de octubre arribará a Teatinos 120 el abogado Patrick Humphreys como nuevo coordinador, en momentos clave para la repartición debido a la pronta implementación de la Ley de Reconstrucción, lo que requerirá un esfuerzo de coordinación desde Hacienda con las instituciones relacionadas a la puesta en marcha de los cambios tributarios, específicamente el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas.

Extensa trayectoria

Humphreys (49 años, casado y padre de dos hijas, fanático de la Universidad Católica en el fútbol y de Old Boys en el rugby chileno) es abogado de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En esta última casa de estudios ha realizado distintas labores académicas y desde hace diez años director académico del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. En esas labores estrechó lazos con el hoy subsecretario Vallebona.

Hasta antes de su ingreso al Estado, el abogado se desempeñaba hace más de 13 años como socio y uno de los encargados del área tributaria de Garnham Abogados. Ahí, brindó asesoría tributaria en operaciones complejas, reorganizaciones y tributación internacional, con foco en la inversión extranjera hacia y desde Chile.

"Integra la variable tributaria desde el inicio de la operación, no al final, y acompaña la planificación patrimonial y sucesoria de empresas y familias", destaca el sitio web del estudio respecto al trabajo de Humphreys. A través del trabajo académico en la UAI conoció al socio de Garnham Abogados, Arturo Garnham.

También ha participado como parte del comité científico del capítulo chileno de la Asociación Fiscal Internacional (IFA, su sigla en inglés) y ha impartido clases sobre tratados de doble imposición en la Universidad de Lima. También, ha sido columnista de DF Tax de Diario Financiero.