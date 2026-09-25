WOM contra el reloj por despliegue 5G: ingresa más de 40 solicitudes de “fuerza mayor” que debe revisar el CDE

A días de que termine septiembre, WOM enfrenta una semana clave para avanzar en el cumplimiento del acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), derivado de los incumplimientos en el despliegue de su red 5G.

El calendario fijado en el acuerdo alcanzado en 2025 contempla tres hitos. El primero, que se cumplió el pasado 5 de marzo, exigía el despliegue del 100% de las 366 localidades obligatorias, las que ya fueron entregadas y recepcionadas.

El segundo vence el próximo miércoles 30 de septiembre, fecha en la que la compañía debe presentar el 90% del proyecto técnico, por un total de 855 antenas. Todo este proceso culmina con el último hito el 31 de diciembre, cuando deberá completar el 100% de la iniciativa con 949 estaciones base.

Sin embargo, en la antesala de este nuevo plazo, la firma activó una carta clave. Según fuentes conocedoras del proceso, WOM ingresó recién el jueves de la semana pasada más de 40 solicitudes de “fuerza mayor” ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), buscando justificar eventuales retrasos.

90% de las antenas,

es el segundo hito del proyecto 5G.

Durante los últimos días, el ejecutivo ha estado revisando caso a caso estas presentaciones. No obstante, la decisión final recae en el CDE, organismo que deberá determinar si acoge los argumentos de la compañía y, eventualmente, autoriza una prórroga para el cumplimiento del cronograma.

Qué viene ahora

El tiempo corre y WOM avanza a una velocidad menor a la esperada, según fuentes de la industria.

La Subtel está recibiendo las recepciones y revisando los ingresos (los que se pueden aceptar o rechazar). Recién esta semana, la empresa presentó más de 300 solicitudes de recepción de antenas.

Lo cierto es que el miércoles 30 es el plazo final para recepción de obras por parte de Subtel. Una vez cumplida esa fecha, la subsecretaría realizará las revisiones correspondientes para determinar el nivel de avance y establecer con claridad qué porcentaje de los compromisos fue cumplido.

En todo caso, no se espera que el próximo miércoles estén concluidos los análisis finales respecto de qué ocurrirá si la compañía finalmente no cumple. Los distintos escenarios están en estudio y, primero, es necesario tener sobre la mesa cuál fue el nivel de cumplimiento efectivo de la empresa.

Al respecto, desde WOM señalaron que mantienen desplegados "todos sus recursos técnicos y operacionales para continuar avanzando en la ejecución del Proyecto 5G. El 30 de septiembre corresponde a una etapa intermedia de cumplimiento, mientras que el plazo final establecido para el 100% del despliegue comprometido es el 31 de diciembre”.

