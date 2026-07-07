En el caso de AySA, la privatización derivó finalmente hacia la venta del 90% del paquete accionario, dejando fuera la alternativa de una venta mayoritaria directa y una licitación para el resto de las acciones. El 10% excluido quedará en manos de los trabajadores. Si bien la licitación salió sin precios de referencia, las estimaciones del sector privado oscilan entre los US$ 400 millones y US$ 500 millones. La empresa de aguas registró en el primer trimestre un resultado financiero positivo de 41.637 millones de pesos argentinos.

La expectativa para el año tuvo un altibajo: Intercargo. La compañía, que se estimaba desde el mercado en un valor superior a los US$ 100 millones, se ofertó a US$ 45 millones. Sin embargo, la licitación se declaró desierta. La compañía registró ganancias por 9.574 millones de pesos argentinos.