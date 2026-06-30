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Presidente electo de Colombia designa a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda

"Gómez Martínez tendrá la misión de poner la 'casa en orden', recuperar la confianza institucional, implementar la política de austeridad, promover el respeto por la autonomía del Banco Central, volver a la regla fiscal y crear lineamientos en favor de los pequeños, medianos y microempresarios", precisó el mandatario electo.

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Publicado: Martes 30 de junio de 2026 a las 19:51 hrs.

Colombia Presidente Abelardo De La Espriella Ministro de Hacienda Economía latinoamericana
<p>Presidente electo de Colombia designa a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda</p>

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